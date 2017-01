Cặp khế cổ được rao giá 12 tỉ đồng



Chợ hoa xuân ở Phú Mỹ Hưng (Q.7) luôn là nơi tập trung những sản phẩm hoa kiểng khủng với giá trên trời. Năm nay đến thời điểm này, kỷ lục về giá thuộc về cặp khế cổ của nghệ nhân Ba Hùng (tên thật là Võ Phi Sơn) ở Tây Ninh. Cặp khế có gốc to xù xì nhìn rất “cổ kính” với chiều cao khoảng 4 m. Cây có dáng thẳng đứng dạng tháp và được phân tầng, tạo tán hài hòa trông rất đẹp mắt. Nó được rao bán với giá 12 tỉ đồng.

“Nếu bán được cặp khế này, chú Hùng sẽ trích ra 2 tỉ để làm từ thiện”, anh Nguyễn Hữu Có, đại diện nghệ nhân Ba Hùng cho biết. Nói về mức giá khủng này, nghệ nhân Ba Hùng giải thích: “Nếu có một cây thì nó đơn giản. Còn cái này là nó tạo thành một cặp trống mái rất hài hòa với nhau. Cây có thế trực tử diện - thẳng đứng tượng trưng cho người quân tử, thể hiện sự ngay thẳng thanh cao. Mỗi tán đều được tạo ra theo đúng phong thủy, âm dương hài hòa”.

Nghệ nhân Ba Hùng bỏ công sưu tập kiểng cổ khắp cả nước và hơn 2 năm về trước ông đã “ghép đôi” được cặp khế cổ này. Theo ông Hùng, tuổi đời của cặp khế này khoảng 300 năm. Cặp khế có dáng rất đẹp nhưng hiện nay chưa đơm hoa kết quả mà chỉ mới đâm một số chồi và lá non. “Ban tổ chức gửi thư mời trễ nên chúng tôi không có thời gian chuẩn bị chứ nó đơm hoa kết trái thì người bình thường nhìn thấy cũng mê. Cặp khế này hồi tết năm 2015 đã đoạt giải vàng cũng chính tại chợ hoa này nhờ chú Ba Hùng canh cho nó ra trái ngay tết”, anh Có cho biết thêm.

Ngoài cặp kiểng khế, nghệ nhân Ba Hùng còn giới thiệu thêm một cây lộc vừng có tuổi đời theo ông khoảng 150 năm. Đây là loại lộc vừng lá to, bông dài có nguồn gốc từ Campuchia được dân chơi kiểng ở Đồng Tháp mua về và sau đó ông Hùng mua lại. Bên dưới gốc cây có hình tượng con cá sấu nằm há miệng. Giá của cây lộc vừng này chưa được ông Hùng “chốt”.

Cây mai 160 năm

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Văn Sáng, một nhà vườn cũng đến từ Tây Ninh mang đến chợ hoa năm nay một cây mai nguyên bản, thân cao khoảng 8 m, có tuổi đời khoảng 160 năm. Anh Sáng đã đem nó vào nuôi trong chậu cũng được gần chục năm. “Cái đẹp của nó chính là sự tự nhiên của cây hoàn toàn không có sự can thiệp từ bàn tay con người. Hiện nay cây có bộ rễ rất tốt nên bảo đảm mang về trồng trong chậu sẽ phát triển tốt. Giá cây là 1,6 tỉ đồng”, anh Sáng nói và “khoe” còn có gốc me “quái thú” do hình dạng đặc biệt kỳ dị. Anh dự định bán gốc me này với giá 1 tỉ đồng. Theo anh Sáng, gốc me này mới nuôi vài năm gần đây nên tán còn ít, nếu chăm sóc thêm vài năm nữa để tạo tán thêm sẽ là một sản phẩm rất đặc sắc.

Bên cạnh đó, nhiều nhà vườn, nghệ nhân đến từ Chợ Lách (Bến Tre) cũng mang đến hội chợ nhiều sản phẩm độc đáo không kém như: mai cổ, lộc vừng, bon sai lê ki ma (trứng gà), ổi, vú sữa… trĩu quả. Những loại cây này đều rất đẹp mắt và khi nhìn vào nó tạo cho người xem cảm giác sung túc, ấm no. Mặt khác cũng thể hiện sự chăm chút, khéo léo của các nhà vườn. Nhiều nhà vườn ở Bến Tre quyết giữ bí mật về giá với những người không thực sự mua. Còn theo quan sát của chúng tôi trong nhiều năm qua, giá cả các loại kiểng cổ được giới thiệu trong mỗi dịp tết đã tăng đến mức chóng mặt. Chừng 3 - 5 năm trước giá kiểng cổ được rao bán khoảng trên dưới 1 tỉ đồng/cây. Một vài năm gần đây là 3 - 5 tỉ đồng/sản phẩm. Còn hiện nay là… cả chục tỉ đồng.

Hoa tết đìu hiu

Hôm nay 20.1, các chợ hoa tết ở TP.HCM mới bắt đầu khai mạc. Khảo sát một vòng quanh các chợ hoa trước ngày khai mạc, có thể dễ dàng nhận thấy lượng hoa năm nay về ít, không rực rỡ như những năm trước. Các loại đặc trưng như mai vàng rất ít và càng ít có cây hoa đẹp, đều. Các loại như đào, cúc, tắc… cũng ở trong tình trạng tương tự.

Anh Võ Văn Nguyện, một nhà vườn trồng tắc ở Chợ Lách (Bến Tre), chia sẻ: “Năm nay thời tiết khó quá. Thông thường vào ngày cuối năm, các nhà vườn thường tưới “tích cực” để mùng 1 nghỉ ngơi ăn tết. Nhưng không ngờ ngay đêm giao thừa năm ngoái nước mặn cao, mất cảnh giác tưới vào. Hậu quả là những cây có tuổi cao, sức khỏe tốt còn cầm cự được còn những cây như mai thì không ra bông, tắc không có trái. Rồi mới đây lại gặp mưa trái mùa rất to làm ảnh hưởng rất lớn đến cả các loại mai, cúc và cả tắc cũng bị rụng trái. Nhìn chung năm nay sản phẩm ra chợ ít nên hy vọng giá sẽ khá hơn năm ngoái. Tuy nhiên, sản phẩm lại không được như ý nên không biết giá có tăng được?”.

Các loại tắc dạng cây tự nhiên có giá từ vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng/cây; mai có giá trung bình từ 500.000 - 3 triệu đồng/cây. Các loại hoa nói chung có giá từ 100.000 - 300.000 đồng/cặp. Trong khi đó, một nhà buôn đào từ bắc vào cho biết: Năm nay giá đào có thể cao hơn năm trước khoảng 20 - 30% do số lượng ít cũng vì ảnh hưởng thời tiết. Trong khi các loại hoa nội địa gặp khó khăn do thời tiết thì hoa ngoại nhập đang có xu hướng tăng mạnh phổ biến là hoa lan và hồng.

Có hơn 4.000 sản phẩm tại hội hoa xuân Tao Đàn Ngày 19.1, trả lời Thanh Niên, ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP.HCM cho biết chương trình hội hoa xuân lớn nhất TP.HCM sẽ diễn ra tại công viên Tao Đàn (Q.1), khai mạc lúc 18 giờ ngày 22.1 (25 tháng chạp) và diễn ra trong 12 ngày. Tại đây trưng bày hơn 4.000 hiện vật sinh vật cảnh đặc sắc, trong đó có cây dừa ngọn 3 (Trà Vinh); mai dảo cổ thụ cao 3,5 m, tán rộng 3,2 m, nặng 2,7 tấn; sa pô chê dạng bonsai 100 trái... Ngoài ra ban tổ chức còn nhập khẩu từ Nhật Bản nhiều loại tùng rất đẹp. Rau quả, cây kiểng trồng trong chậu đắt hàng Tết năm nay, mặt hàng rau quả và cây kiểng trồng chậu như: quýt hồng Lai Vung, sung, dâu tây, sen súng, củ cải, bầu hồ lô... của nhà vườn Đồng Tháp được nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt, sung kiểng, sen kiểng, dâu tây bán khá chạy vì nhiều người quan niệm ngày tết chưng sung kiểng, sen kiểng để cầu may mắn và an lành; còn dâu tây màu đỏ hứa hẹn nhiều may mắn... Tại TP.Sa Đéc, giá sen kiểng, dâu tây từ 40.000 - 50.000 đồng/chậu; sung kiểng giá từ vài chục ngàn đồng đến 800.000 đồng/cây. Còn tại H.Lai Vung, 1 chậu quýt hồng kiểng có giá từ vài trăm ngàn đến 6 triệu đồng, nhưng đến nay cả 650 chậu đã được bán hết sạch. Nhiều mặt hàng kiểng rau quả trồng chậu như: khóm son giá từ 120.000 - 160.000 đồng/cặp; củ cải đỏ, bầu hồ lô, cà chua giá bán từ 100.000 - 250.000 đồng/chậu... Thanh Dũng

Đình Mười - Chí Nhân