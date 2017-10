Đây là một kỷ lục mới của Kim Oanh Group tiếp sau thành công vang dội của dự án Mega City mở bán trung tuần tháng 8.



“Hết veo” 400 nền đất chỉ trong hai giờ

Buổi lễ ra mắt dự án Singa City được Kim Oanh Group tổ chức tại Trung tâm hội nghị GEM Center đã thu hút hơn 1.000 khách hàng tham dự. Ngoài TP.HCM, còn có rất đông khách hàng đến từ Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng… Điều này cho thấy sức hút rất lớn của phân khúc đất nền nói chung, Singa City nói riêng trong bối cảnh thị trường căn hộ đang xuất hiện dấu hiệu chững lại.

Singa City tọa lạc ngay giao lộ Trường Lưu - Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, quận 9, với quy mô 9,1 ha, cung cấp cho thị trường 431 sản phẩm đất nền và hai block căn hộ. Đây là dự án được giới kinh doanh bất động sản đánh giá cao nhờ tọa lạc ngay trung tâm khu vực đang phát triển mạnh về giao thông lẫn các tiện ích xã hội.

Cụ thể, bao quanh Singa City là một loạt tuyến đường huyết mạch như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Nhơn Trạch, Lê Văn Việt, monorail Thủ Thiêm - Long Thành… kết nối thông suốt với trung tâm TP.HCM cũng như Đồng Nai, Bình Dương… Đây cũng là khu vực sẵn có nhiều tiện ích như trung tâm hành chính quận 9, khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc, khu công nghệ cao, Đại học Fulbright, Vincom Plaza, Co.opmart, Bệnh viện Ung bướu 2, Bến xe Miền Đông mới và các khu du lịch Suối Tiên, The BCR… Như vậy, các chủ nhân của Singa City không chỉ nắm trong tay một cơ hội tạo lập nhà ở, an cư ngay trung tâm đô thị đang phát triển sôi động mà còn gia tăng giá trị bền vững.

Theo chị Hoàng Thị Tuyết (quận Bình Thạnh), khách hàng trúng giải đặc biệt của chương trình rút thăm may mắn là một xe Honda SH 150cc, Singa City nằm ở khu vực phát triển sôi động, giao thông kết nối tốt và nhiều tiện ích nhưng giá bán quá hấp dẫn. “Đất nền luôn được các nhà đầu tư ưa chuộng do biên độ lợi nhuận cao hơn hẳn so với các kênh đầu tư khác. Đặc biệt, mức giá của Singa City chỉ từ 16 triệu đồng/m2 nên tiềm năng lợi nhuận rất lớn. Vì vậy mà tôi cùng hai người bạn quyết định mỗi người chọn hai nền ngay khi dự án vừa công bố”.

Triển vọng thị trường cuối năm

Theo một số dự báo, từ nay đến năm 2018 phân khúc đất nền vẫn có nhiều cơ hội tăng trưởng. Không chỉ tại TP.HCM, các khu vực vùng ven như Bình Dương, Đồng Nai triển vọng cũng rất sáng.

Nguyên nhân một phần do quỹ đất đang dần khan hiếm, tâm lý thích sở hữu đất của người dân vẫn đậm nét; một phần do nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ giúp gia tăng khả năng kết nối giữa các khu vực. Quan sát thị trường cho thấy hiện nay một số chủ đầu tư đang tích cực triển khai dự án tại các khu vực này để đón đầu “điểm rơi” thị trường.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh, cho biết sau Singa City công ty sẽ tiếp tục chào bán giai đoạn 2 dự án Mega City tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Dự án này có quy mô khoảng 50 ha và giai đoạn 1 đã tiêu thụ thành công 1.400 nền đất, nhà phố xây sẵn chỉ trong một buổi sáng (tỷ lệ tiêu thụ thành công đạt 90%) với sự tham dự của 3.000 khách hàng.

Ngoài ra, hiện Kim Oanh còn chuẩn bị sẵn hai dự án với quy mô lên đến vài ngàn sản phẩm tại Long Thành để phục vụ nhu cầu đầu tư vào dịp cuối năm nay. Các dự án này đều tọa lạc ở vị trí đắt giá, trung tâm các khu đô thị lớn, dân cư phát triển sầm uất và hạ tầng nội khu được đầu tư phát triển bài bản, sản phẩm đa dạng… hứa hẹn sẽ tạo “sóng” cho thị trường.

“Kim Oanh đang có tỷ lệ khách hàng trung thành rất lớn. Nhiều nhà đầu tư mua sản phẩm của chúng tôi đã thu được lợi nhuận hấp dẫn và gắn bó đồng hành nhiều năm qua. Đây là một sự khích lệ rất lớn để Kim Oanh tiếp tục tìm kiếm quỹ đất mới ở những vị trí giàu tiềm năng nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng”, bà Kim Oanh nói.

