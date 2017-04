96% căn hộ công bố đã có chủ, đưa số lượng căn hộ Saigon South Residences đã được thị trường hấp thụ lên đến gần 1.800 căn chỉ trong thời gian ngắn.

Đi mua căn hộ đông như trẩy hội

Chưa đến 7 giờ sáng ngày 22.4.2017, rất đông khách hàng đã có mặt tại Lễ công bố đợt 5 dự án Saigon South Residences để đăng ký, tìm cơ hội mua căn hộ dự án này.

Theo ban tổ chức cho biết, những khách hàng đến sớm, sau khi làm thủ tục đăng ký sẽ được nhân viên hướng dẫn bỏ phiếu vào thùng thăm số 1 và thùng thăm này sẽ được chọn rút trước. Với những khách hàng đến muộn hơn khi thùng thăm số 1 đã đóng, ban tổ chức sẽ hướng dẫn khách hàng bỏ phiếu vào thùng thăm thứ 2, thùng này sẽ được tổ chức rút thăm khi thùng số 1 đã rút xong. Điều này đồng nghĩa khách hàng đến muộn sẽ có ít cơ hội được giành quyền đăng ký mua căn hộ hơn khách hàng đến sớm.

Ngoài ra, theo chúng tôi ghi nhận, một số khách hàng đã tham gia các đợt công bố trước đó của dự án này nhưng vẫn chưa mua được căn hộ ưng ý nên càng sốt ruột, đến sớm hơn.

11 giờ cùng ngày, buổi công bố tòa nhà cuối cùng của dự án Saigon South Residences kết thúc. Theo ban tổ chức cho biết, tỷ lệ giao dịch thành công đạt 96%. Trong đó, nếu 100% căn hộ 2 phòng ngủ đã được đặt quyền giữ chỗ mua, thì loại căn hộ 3 phòng ngủ, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của gia đình như có thể thêm thành viên, hoặc gia đình nhiều thế hệ… cũng có sức hấp thụ không kém khi đạt tỷ lệ 90% số lượng đưa ra.

“Gia đình tôi là gia đình ba thế hệ ở với nhau. Dự án này do Phú Mỹ Hưng đầu tư, rất an toàn và không gian sống tốt, nhất là không gian sống rất tốt cho người lớn tuổi và trẻ con. Khu vực này cũng là khu vực tập trung rất nhiều hệ thống nhà trường đạt tiêu chuẩn giáo dục quốc tế, rất phù hợp cho con tôi học hành. An ninh luôn là yếu tố được Phú Mỹ Hưng đặt lên hàng đầu. Và cư dân Phú Mỹ Hưng sống rất yên bình, đó chính là lý do tôi chọn mua căn hộ dự án này”, anh Nguyễn Hoàng Dũng (Q.7, TP.HCM) - người may mắn đã mua được căn hộ Saigon South Residences đợt này cho biết.

Theo ghi nhận thực tế thị trường bất động sản TP.HCM nói chung và khu Nam nói riêng không phải quá khan hiếm dự án căn hộ. Vậy tại sao đợt công bố nào của dự án Saigon South Residences cũng hút hàng, đắt khách? Theo nhiều khách hàng lý giải, Phú Mỹ Hưng là một thương hiệu được đông đảo khách hàng tin tưởng, vì thế dự án do Phú Mỹ Hưng đầu tư luôn nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng. Đặc biệt, khách hàng đến với dự án Saigon South Residences hầu hết có nhu cầu thật sự, mua căn hộ để sử dụng, hoặc cho thuê chứ không phải đầu cơ.

Anh Dũng tiết lộ thêm, gia đình anh đã có một căn hộ ở khu Phú Mỹ Hưng và đang ở lâu nay nên rất yên tâm. Ban đầu anh dự kiến đăng ký mua căn hộ Saigon South Residences để đầu tư. Tuy nhiên khi xem xét thực tế thấy đây là môi trường lý tưởng để gia đình ở, sinh hoạt nên có thể gia đình anh sẽ chuyển về Saigon South Residences để sinh sống, dùng căn hộ hiện tại đang ở vào việc kinh doanh, cho thuê.

Chị Nguyễn Thị Lệ Thủy (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) là người may mắn mua được căn hộ dự án này cho biết đây là lần đầu tiên chị tham dự lễ công bố mở bán dự án Saigon South Residences. “Trước khi đến với buổi lễ công bố này đã tìm hiểu kỹ và nhận thấy dự án này được thiết kế và quy hoạch theo chuẩn quốc tế, với 69 tiện ích và dịch vụ nổi trội. Trong đó, Phú Mỹ Hưng luôn tạo được sự yên tâm về an ninh, tôi có con nhỏ nên hoàn toàn yên tâm khi ở đây. Không khí thoáng mát, yên bình cũng tốt cho sức khỏe, sinh hoạt gia đình tôi. Vì thế, tôi chọn căn hộ dự án Saigon South Residences”, chị Thủy cho biết thêm.

Ngoài ra, cuối năm 2019 khi dự án Saigon South Residences đưa vào sử dụng đồng thời hàng loạt công trình hạ tầng khu Nam cũng hoàn thiện, đã tạo nên giá trị tăng thêm cho dự án. Và nhiều khách hàng đã nhận thấy điều này. Đó cũng là giá trị mà không phải dự án nào cũng có thể có được.

Nguồn: Phú Mỹ Hưng