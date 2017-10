Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 9 cơ quan này đã tổ chức 16 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP), huy động được tổng cộng 4.086 tỉ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành, tăng 28,5% so với tháng 8.2017.

Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 47,5%. Lãi suất trúng thầu của TPCP kỳ hạn 5 năm trong khoảng 4,63 - 4,67%/năm, kỳ hạn 7 năm trong khoảng 4,83 - 4,85%/năm, kỳ hạn 10 năm trong khoảng 5,38 - 5,40%/năm và kỳ hạn 30 năm là 6,1%/năm. So với tháng 8.2017, lãi suất trúng thầu của TPCP có xu hướng tăng từ 0,02 - 0,07% điểm %/năm ở các kỳ hạn 5, 7, 10 năm và giữ nguyên ở kỳ hạn 30 năm.

Cũng theo HNX, tổng giá trị giao dịch TPCP toàn thị trường từ đầu năm đến hết tháng 9 đạt con số kỷ lục với 1,52 triệu tỉ đồng, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên 9 tháng qua đạt 8.557 tỉ đồng, cao hơn 1,35 lần so với năm 2016. Trong đó, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 95.400 tỉ đồng, với giá trị mua ròng đạt 20.660 tỉ đồng, tăng 162% so với năm 2016.

M.P