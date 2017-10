Lễ khởi công xây dựng Khu thương mại Rạch Bắp

Khu thương mại Rạch Bắp nằm trong khuôn viên Khu công nghiệp và khu dân cư Rạch Bắp - An Điền tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tiểu thương cũng như mua sắm của cư dân khu công nghiệp và dân cư Rạch Bắp - An Điền cùng khu vực lân cận.

Theo quy hoạch, Khu thương mại Rạch Bắp được xây dựng với tổng diện tích sàn là 5.550,9 m2, có tổng mức đầu tư trên 70 tỉ đồng, bao gồm 85 điểm kinh doanh, được thiết kế khoa học, hiện đại có các chức năng: Nhà lồng chợ, các ki ốt cao cấp, đường giao thông, vỉa hè, cống thoát nước, bãi đậu xe, nhà vệ sinh,… Dự án được tính toán kỹ lưỡng từ giai đoạn thiết kế, xây dựng với hệ thống cơ sở vật chất nhằm đảm bảo giữ được các giá trị văn hóa của chợ truyền thống nhưng vẫn khang trang, nhiều tiện ích độc đáo, đảm bảo không gian rộng rãi, thông thoáng với các lối đi riêng phù hợp thói quen sinh hoạt của người Việt Nam. Đồng thời, Khu thương mại Rạch Bắp còn được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy, an ninh đảm bảo 24/24h giúp tiểu thương an tâm buôn bán cũng như khách hàng thoải mái mua sắm.

Khu thương mại Rạch Bắp được quy hoạch ở vị trí đắc địa trên trục đường 30 m, ngay vòng xoay với 4 mặt tiền đường lớn. Trong đó, mặt chính ngay trường học, trường mẫu giáo, 3 mặt còn lại đối diện dãy nhà phố với dân cư đã hiện hữu. Tọa lạc tại nơi có vị trí đẹp và giao thông đi lại thuận tiện nhất, Khu thương mại Rạch Bắp hứa hẹn sẽ trở thành một trung tâm thương mại - dịch vụ tích hợp chợ truyền thống sầm uất, phát triển mạnh mẽ, là nơi giao lưu, trao đổi, mua bán tấp nập phục vụ hàng trăm nghìn công nhân, dân cư nội khu và khu vực Bến Cát.

Theo đánh giá của nhiều nhà đầu tư lâu năm, Khu thương mại Rạch Bắp khi hoàn thiện sẽ là một cú hích lớn góp phần hoàn thiện tiện ích nội khu và đánh thức giá trị khu vực, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, mua bán phát triển. Theo đó, thị trường bất động sản khu vực cũng được dự đoán tăng đột biến.

Khu thương mại Rạch Bắp do Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Cao su Dầu Tiếng làm chủ đầu tư và Công ty CP DV XD Địa ốc Đất Nguồn là đơn vị hợp tác đầu tư.

Nếu Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Cao su Dầu Tiếng là một đơn vị chủ đầu tư uy tín, có tiềm lực tài chính thì Công ty CP DV XD Địa ốc Đất Nguồn là một đơn vị phân phối có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường bất động sản. Ước tính, mỗi năm Đất Nguồn giới thiệu đến khách hàng hàng nghìn sản phẩm ở nhiều thị trường khác nhau. Dự án được xem là sự khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai công ty.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Phạm Anh Khoa và ca sĩ Hoàng Yến Chibi. Sự kiện có sự tham dự của gần 300 khách mời là đại diện chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đối tác hợp tác và nhiều người quan tâm đến dự án.

