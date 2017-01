Xót xa quýt tết

Những ngày này, chúng tôi về vùng chuyên canh quýt đường ở xã Long Trị (TX.Long Mỹ, Hậu Giang), trái hẳn với niềm phấn khởi trong vụ quýt tết năm trước, năm nay, nhiều nhà vườn kém vui vì năng suất quýt giảm mạnh. Đang xót lòng lượm từng trái quýt rụng nằm quanh gốc, ông Trương Văn Sên (ở ấp 8, xã Long Trị) buồn bã nói: “Khoảng một tháng trở lại đây, mỗi ngày gia đình tôi lượm từ 15 - 20 kg quýt rụng để bán theo dạng quýt dạt cho thương lái với giá 4.000 - 5.000 đồng/kg, trong khi đó quýt còn nguyên giá khoảng 22.000 đồng/kg và đang tăng dần khi tết cận kề”.

Theo ông Sên, năm nay, quýt bắt đầu rụng từ khi đậu trái bằng đầu đũa ăn và kéo dài cho đến nay. “Tôi ước tính 1,5 ha quýt của gia đình sẽ thu hoạch từ 7 - 8 tấn trái bán vào dịp tết. Nhưng do thời gian rụng trái kéo dài nên hiện chỉ còn khoảng 4 - 5 tấn, giảm hơn 40% sản lượng. Nếu tính theo giá quýt tết năm rồi là 25.000 - 30.000 đồng/kg thì gia đình tôi mất khoảng 100 triệu đồng”, ông Sên nói.

Nhiều nhà vườn ở xã Long Trị cho biết những năm trước cũng xảy ra tình trạng quýt rụng trái nhưng tỷ lệ chỉ khoảng 10%, còn năm nay thì nặng hơn khá nhiều, có vườn giảm hơn 50% năng suất. Nguyên nhân có thể là do ảnh hưởng của thời tiết, nhất là tình trạng nắng nóng gay gắt những tháng đầu năm, cùng với dịch bệnh vàng lá thối rễ, vàng lá gân xanh xảy ra trước đó và mức độ xảy ra đang ngày một nghiêm trọng hơn.

Không riêng gì quýt đường Long Trị, các vườn xoài cát Hòa Lộc tại huyện Châu Thành A (Hậu Giang) cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Anh Trần Văn Quang (ngụ ấp 1A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A) thông tin: “Nếu như 5 công xoài của tôi xử lý bán vào dịp Noel vừa qua bị thất thu nặng thì 5 công xoài còn lại dự định bán trong dịp tết này cũng có năng suất chẳng đáng là bao. Nguyên nhân là do lúc xử lý xoài ra hoa đúng ngay vào đợt mưa dầm làm bông bị hư và rụng, mặc dù tôi đã xịt thuốc dưỡng khá nhiều”.

Theo anh Quang, những năm trước, 1 ha xoài cát Hòa Lộc anh thu hoạch khoảng 8 tấn trái bán trong dịp Noel và Tết Nguyên đán với giá từ 35.000 - 45.000 đồng/kg, tổng thu nhập trên 200 triệu đồng. Còn năm nay, khả năng anh bị “trắng tay” mùa xoài tết là khó tránh khỏi.

Ông Lưu Bá Lộc, Giám đốc HTX xoài cát Hòa Lộc Bảy Ngàn (H.Châu Thành A), chia sẻ: “Giờ nhắc đến xoài tết là bà con đều ngao ngán. Bởi hồi đầu vụ thấy bông ra nhiều, nông dân rất mừng vì tin rằng sẽ có một vụ xoài bội thu. Tuy nhiên, hàng loạt vườn xoài bị rụng bông gần hết khiến tỷ lệ đậu trái đạt rất thấp. Toàn HTX có đến 6 thành viên bị mất trắng, sản lượng xoài của 3 thành viên còn lại chỉ khoảng 10 - 12 tấn. Trong khi những năm trước, tổng số 21 ha xoài tết của HTX đạt khoảng 80 - 90 tấn. Như vậy, sản lượng sẽ giảm khoảng 80% nên tính ra bà con bị mất đi tiền tỉ”.

Cùng tình cảnh với 2 loại trái cây chủ lực kể trên, bưởi Năm Roi tạo hình hồ lô, có in chữ “tài, lộc, thọ” hay hình bản đồ Việt Nam có 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phục vụ thị trường tết tại huyện Châu Thành (Hậu Giang) được ngành chuyên môn đánh giá là giảm sản lượng 10 lần so với cùng kỳ. Bởi qua thống kê của ngành nông nghiệp huyện, nếu như số lượng bưởi tạo hình cung cấp cho thị trường tết hằng năm đạt từ 8.000 - 10.000 trái thì năm nay chỉ còn hơn 800 trái. Nguyên nhân là do đa phần diện tích bưởi Năm Roi trên địa bàn huyện có tuổi thọ trung bình từ 20 - 30 năm nên tỷ lệ nhánh cho trái đạt tiêu chuẩn để áp dụng kỹ thuật tạo hình khá thấp.

Ông Nguyễn Văn Trương, Phó trưởng Phòng NN-PTNT huyện Châu Thành, cho biết: “Hiện toàn huyện có 1.300 ha bưởi nhưng hầu hết đã bị lão hóa. Vì thế thời gian qua, ngành nông nghiệp đã khuyến khích nhà vườn đẩy mạnh các biện pháp cải tạo, trồng mới nhưng hiện mới được khoảng 300 ha”.

Từ việc mất mùa, sản lượng sụt giảm sâu nên nhiều nhà vườn và cánh thương lái đều cho rằng giá các loại trái cây sẽ tăng mạnh dịp tết năm nay. Anh Vũ, một thương lái ở TP.Cần Thơ, cho hay: “Do nhiều nhà vườn có rất ít trái cây để bán nên việc tìm nguồn hàng rất khó khăn và giá cả sẽ tăng đột biến vào những ngày cận tết”.

Phước Nguyên