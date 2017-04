Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) vừa trao chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin - ISO/IEC 27001:2013 đối với các hoạt động cung cấp, phát triển, vận hành và bảo trì các dịch vụ công nghệ thông tin cho Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

Phiên bản ISO/IEC 27001:2013 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an ninh thông tin mới nhất giúp ngân hàng giải quyết tốt hơn các rủi ro về bảo mật thông tin. Đồng thời ISO/IEC 27001 hỗ trợ thực hiện việc kiểm soát và định hướng các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin, đánh giá rủi ro và kiểm soát thích hợp cho ngân hàng, từ đó hạn chế các tổn thất trong sản xuất, kinh doanh do hư hỏng, mất mát thông tin, dữ liệu quan trọng. Đây là hệ thống tổng thể, bao gồm quản lý tài sản, quản lý nhân lực, quản lý an toàn vật lý, quản lý truy cập, quản lý các thay đổi, quản lý khắc phục các sự cố, quản lý tính liên tục trong kinh doanh...

T.Xuân