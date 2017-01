Cán đích sớm

Vào lúc 21 giờ ngày 9.11.2016, Công ty BSR đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng 5,8 triệu tấn sản phẩm các loại, về đích sớm 52 ngày so với kế hoạch năm 2016. Tính cả năm 2016, sản lượng đạt 6,91 triệu tấn, cao hơn sản lượng năm 2015 là 100 nghìn tấn sản phẩm.

Việc hoàn thành sớm trước 52 ngày sẽ bù lại sản lượng cho đợt bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần 3 vào giữa năm 2017 (dự kiến 52 ngày bảo dưỡng).

Năm 2016, một trong những yếu tố thành công là NMLD Dung Quất luôn hoạt động an toàn, ổn định ở 105% công suất thiết kế. NMLD Dung Quất có thể vận hành ở công suất 110%. Với giả thiết lợi nhuận tổng (Gross Margin) là 5 USD/thùng, công suất tăng thêm 10% thì lợi nhuận tăng thêm khoảng 24 triệu USD/năm.

Ngoài ra, lợi nhuận của Công ty BSR cũng đã tăng cao do thực hành tiết kiệm, áp dụng nhiều giải pháp khoa học vào sản xuất. Công ty đã tiết kiệm được 481 tỉ đồng trong 10 tháng năm 2016. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty tích cực thực hiện 2 nhiệm vụ khác, đó là dự án nâng cấp mở rộng (NCMR) nhà máy và cổ phần hóa. Về cổ phần hóa, công ty đã lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực cho gói “Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và lập phương án cổ phần hóa Công ty BSR”. Việc được hoạt động theo cơ chế tự chủ cũng là cơ hội để BSR minh bạch hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo tiền đề trong việc thu hút vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi mà BSR sẽ IPO vào cuối năm 2017 theo lộ trình Chính phủ đặt ra. Từ năm 2009 đến nay, BSR đã thực hiện 121 đề tài nghiên cứu khoa học với tổng số tiền tiết kiệm đem lại trên 5 ngàn tỉ đồng.

Năm 2017, BSR đứng trước cơ hội hết sức thuận lợi. Chính phủ đã chấp thuận cho Công ty BSR được hoạt động theo cơ chế tự chủ kể từ ngày 1.1.2017 bằng Quyết định số 1725/QĐ-TTg ngày 3.9.2016. Theo đó, sẽ bãi bỏ thu điều tiết đối với các sản phẩm dầu, LPG, sản phẩm hóa dầu tiêu dùng trong nước. Cùng đó, cũng bãi bỏ các mức giá trị ưu đãi. Quyết định cũng đáp ứng đúng đề xuất mà Công ty BSR đưa ra nhiều lần, đó là giảm thuế nhập khẩu dầu diesel và nguyên liệu bay Jet A1 từ 10% hiện tại về 0% - là ngang bằng với thuế suất - thuế nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu hiện nay.

Ông Trần Ngọc Nguyên - Tổng giám đốc BSR phân tích: Với quyết định này, BSR sẽ chủ động cạnh tranh trên thị trường. Hiện nay, BSR mới sản xuất đáp ứng được 40% nhu cầu, còn 60% nhu cầu xăng dầu vẫn phải nhập khẩu. Vì vậy việc đưa giá xăng dầu cạnh tranh với hàng ngoại nhập là điều kiện rất tốt để các nhà nhập khẩu mua hàng của BSR trong thời gian tới.

Môi trường thân thiện, sản xuất an toàn NMLD Dung Quất đã trải qua 7 năm vận hành thương mại ổn định, an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, với công nghệ xử lý nước thải - chất thải hiện đại, tình hình môi trường ở nhà máy luôn đảm bảo quy chuẩn VN và quốc tế, chưa để xảy ra bất cứ sự cố môi trường nào gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Công ty BSR đã được cấp chứng nhận “Trusted Green - Chỉ số Tín nhiệm Xanh 2016” do Trung tâm Đánh giá chỉ số Tín nhiệm châu Á Thái Bình Dương khảo sát và Tổ chức InterConformity - CHLB Đức giám sát chất lượng, Viện Doanh nghiệp VN cấp. Công ty đã triển khai và áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Tính đến hết năm 2016, Công ty BSR đã đạt được 9 triệu giờ công an toàn. Thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Công ty được các tổ chức bảo hiểm và Nhà bản quyền trao chứng chỉ là đơn vị “Vận hành xuất sắc” (Operational excellence) với hơn 630 ngày đêm liên tục an toàn, ổn định và hiệu quả. Công ty đã thực hiện đào tạo hơn 165.000 giờ huấn luyện an toàn cho hơn 45.000 lượt người.

Một năm với bao khó khăn nhưng BSR đã vượt qua và hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Đó sẽ là tiền đề để BSR tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình trong năm 2017.

THÔNG TIN DỊCH VỤ