Sáng 24.9, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp (Sở NN-PTNT TP.HCM) tổ chức khai trương chợ phiên nông sản an toàn lần thứ 3 tại công viên Lê Thị Riêng (Q.10). Trước đó, đơn vị này đã tổ chức chợ phiên nông sản tại nhà hàng Đông Hồ (Q.10) vào thứ bảy và công viên Lê Văn Tám (Q.1) vào chủ nhật hằng tuần. Ngoài ra, người dân TP.HCM còn có thể mua sắm ở “Phiên chợ xanh - tử tế” do Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức ở số 135A Pasteur, Q.3, cả 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Đây được xem là chợ phiên nông sản đầu tiên được tổ chức ở TP.HCM.



Ở hầu hết các phiên chợ, lượng khách đến tham quan và mua sắm rất đông. Để vào được các chợ phiên này, hàng phải là nông sản đạt chứng nhận VietGAP hoặc tham gia các chuỗi thực phẩm an toàn. Mục tiêu của những nhà tổ chức là kết nối cung - cầu, hạn chế khâu trung gian, nhằm giúp người sản xuất bán được hàng với giá bảo đảm có lời và người tiêu dùng mua được sản phẩm an toàn tận gốc. “Phiên chợ xanh - tử tế” còn là cơ hội giới thiệu đặc sản các vùng miền với người tiêu dùng TP.HCM. Chị Thu Hồng ở Q.3 cho biết, mỗi dịp cuối tuần vẫn thường tham dự các chợ phiên vì ở đây chị được gặp mặt trực tiếp nhà vườn, nói chuyện với họ và thấy an tâm hơn về sản phẩm. Ở các chợ phiên cũng thường có sản phẩm mới lạ hoặc những loại đặc sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Công ty An Hạ, đơn vị tham gia chợ phiên nông sản an toàn từ những ngày đầu, nói: “Trong đợt khủng hoảng giá heo vừa rồi, chúng tôi muốn đưa thật nhiều hàng với giá hợp lý ra thị trường cho người tiêu dùng nhưng gặp khó vì không có mặt bằng mở cửa hàng. Chợ phiên là một trong những kênh phân phối thịt heo giá rẻ hơn giá thị trường thời điểm đó và hoạt động rất hiệu quả. Các phiên chợ này giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ dễ tiếp cận thị trường hơn và người tiêu dùng cũng có thể mua hàng hóa với giá hợp lý hơn vì không phải qua trung gian”.

Chí Nhân