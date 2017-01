Theo báo cáo, tín dụng đến hết tháng 12.2016 tăng 18,71% so với cuối năm 2015. Đến 30.11.2016, số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ nợ xấu ước tính còn khoảng 2,46%. Trong đó các tổ chức tín dụng đã tập trung nguồn lực trích lập dự phòng rủi ro, bán tài sản đảm bảo, thu hồi nợ từ khách hàng. Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VN đã thực hiện mua 839 khoản nợ, với tổng dư nợ gốc là 23.283 tỉ đồng, giá mua nợ là 22.483 tỉ đồng.

Chủ trì phiên họp, Phó thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết năm 2017, Quốc hội giao Chính phủ giữ lạm phát ở mức 4%, thấp hơn 4,74% của năm 2016. Do đó, cùng với các bộ, ngành khác, Thống đốc NHNN chủ động đưa ra các mục tiêu như tăng tín dụng ở mức 18%, tổng phương tiện thanh toán (M2) 16 - 18%.

Chỉ số này được tính toán kỹ lưỡng, thận trọng để kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng GDP ở mức 6,7%. Theo bà Hồng, hiện tại, lãi suất cho vay phổ biến khoảng 6 - 9%/năm đối với kỳ hạn ngắn và 9 - 11%/năm đối với trung và dài hạn; khách hàng tốt, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4 - 5%/năm. Năm 2017 sẽ giữ ổn định ở mức này, sau đó sẽ sử dụng linh hoạt các công cụ để điều tiết thanh khoản hệ thống hợp lý, lãi suất liên NH ở mức thấp, qua đó tạo điều kiện để hạ lãi suất cho vay cho các đối tượng, ngành ưu tiên như: tam nông, xuất khẩu, công nghệ cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Cùng ngày, tại phiên họp về việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán 2017, Phó thống đốc Đào Minh Tú khẳng định năm nay sẽ tiếp tục duy trì chính sách không in mới tiền lẻ mệnh giá dưới 5.000 đồng. Đây là năm thứ 5 liên tiếp NHNN thực hiện chủ trương này giúp tiết kiệm cho ngân sách trong khâu in ấn, phát hành, lưu kho, bảo quản... với số tiền 1.900 tỉ đồng, riêng năm 2017 là 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, để tiền mặt lưu thông đáp ứng nhu cầu người dân, NHNN đã chủ động chuyển xuống chi nhánh các địa phương đủ các loại mệnh giá. Có thể còn các thếp tiền lẻ mới, nhưng theo lãnh đạo NHNN đó là tiền được in từ các năm trước được một số đối tượng găm giữ, đợi dịp tết tung ra đổi nhằm "ăn" tiền chênh lệch. Riêng trong ngành NH, Thống đốc ra chỉ đạo nghiêm cấm. Nếu phát hiện cán bộ nào lợi dụng đưa ra thì xử lý nghiêm, công khai trên báo chí.

NHNN cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn có kế hoạch tiền mặt để chủ động đáp ứng nhu cầu cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt phải hoãn chi, đặc biệt là chi tiền mặt cho các đối tượng trả trợ cấp xã hội, trả lương, thưởng cho cán bộ, công nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp.

Anh Vũ