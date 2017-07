Nam A Bank bổ sung nội dung giấy phép hoạt động

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định bổ sung Điểm 8 Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP ngày 22.8.1992 của Nam A Bank các nội dung sau đây: Cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán trong nước; Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ; Dịch vụ môi giới tiền tệ; Phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP ngày 22.8.1992 của Nam A Bank.

Tính đến ngày 31.12.2016, tổng quan tình hình kinh doanh của Nam A Bank có những điểm sáng nhất định. Tổng tài sản đạt 42.852 tỉ đồng, tăng 20,8% so với năm 2015 và đạt 107,1% kế hoạch. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 34.114 tỉ đồng, tăng 40% so với năm 2015, đạt 119,7% kế hoạch. Doanh số thanh toán quốc tế đạt 204 triệu USD, tăng trưởng 142,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 136% kế hoạch, trong đó, doanh số phát hành L/C đạt 31,5 triệu USD.

Việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bổ sung nghiệp vụ kinh doanh góp phần tạo điều kiện cho Nam A Bank triển khai nhiều hơn nữa các sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội giúp Nam A Bank nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường tài chính - ngân hàng hiện nay.

Nguồn: Nam Á Bank