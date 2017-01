Ngày 12.1, Cục thuế TP.HCM tổ chức tổng kết công tác thuế năm 2016. Theo đó, tổng thu trên địa bàn là 203.236 tỉ đồng, đạt 103,8% dự toán, tăng 10,48% so với năm 2015; tổng thu nội địa là 202.933 tỉ đồng, đạt 103,64% so với dự toán, tăng 11,46% so với năm 2015.

Tại TP.HCM, trong ba loại thuế chính ở khu vực kinh tế, thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thu có tỷ lệ tăng cao nhất với mức tăng 45,52% so cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có thuế tiêu thụ đặc biệt tăng cao như Heineken VN nộp gần 6.500 tỉ đồng, tăng gần 30%; Sabeco nộp gần 6.500 tỉ đồng, tăng gần 90% (trong đó có 3.333 tỉ đồng thu qua thanh tra); Công ty thuốc lá Sài Gòn nộp 2.016 tỉ đồng, tăng 21,24%; Công ty liên doanh Vina-Bat nộp 1.204 tỉ đồng, tăng gần 24%; Mercedes-Benz VN nộp 2.123 tỉ đồng, tăng hơn 28%; Bia Sài Gòn - Bình Tây nộp 430 tỉ đồng, tăng 14%…

Bên cạnh đó, thu thuế giá trị gia tăng tăng 13,62%. Các doanh nghiệp có thuế giá trị gia tăng cao là Heineken VN nộp 1.931 tỉ đồng tăng 44,78%; Sabeco nộp 723 tỉ đồng tăng 109%; Công ty thuốc lá Sài Gòn nộp 405 tỉ đồng tăng gần 24%...

Trong khi đó, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 9,59% so cùng kỳ. Những doanh nghiệp có thuế thu nhập doanh nghiệp tăng cao là Tập đoàn Kido nộp 1.058 tỉ đồng tăng 108%; Heineken VN nộp 1.622 tỉ đồng tăng 28%; Vietnam Airlines nộp 1.388 tỉ đồng tăng 65,85%; Mescedes-Benz VN nộp 343 tỉ đồng, tăng gần 60%; Công ty bất động sản Nova Lexington nộp 162 tỉ đồng, tăng 1.171%...

Theo số liệu tổng kết của Tổng cục thuế, thu ngân sách nhà nước năm 2016 do ngành thuế cả nước thực hiện đạt 884.399 tỉ đồng, vượt 9,3% so dự toán, tương ứng vượt 74.899 tỉ đồng, bằng 109,9% so với cùng kỳ năm 2015. Có 59/63 địa phương đạt và vượt dự toán, chỉ có 4 địa phương không hoàn thành dự toán.

Năm 2017 ngành thuế cả nước được giao chỉ tiêu là 968.580 tỉ đồng, tăng 9,5% so với ước thực hiện năm 2016, trong đó thu từ dầu thô là 38.300 tỉ đồng, thu nội địa là 930.280 tỉ đồng.

