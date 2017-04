Nhân ngày lễ Quốc tế an toàn sắp đến, các "nội tướng" bếp nhà hãy ghi nhớ ngay lời nhắn nhủ của Totalgaz và Táo quân an toàn để gian bếp gia đình thật sự an toàn hơn.

Quốc tế an toàn - ngày lạ mà không lạ tại Việt Nam

Bạn biết không? Căng thẳng công việc là một căn bệnh của xã hội hiện đại và có xu hướng tăng lên qua thời gian, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động. Có nhiều tác nhân gây căng thẳng công việc, trong đó địa điểm, không gian làm việc có thể xem là một trong những tác nhân chính.

Xuất phát từ những lý do trên, nhằm thúc đẩy việc ngăn ngừa tai nạn lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp trên phạm vi toàn thế giới, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã chọn ngày 28.4 hằng năm làm ngày Thế giới về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

Tại Việt Nam, sự kiện đặc biệt này thường được gọi tắt là ngày Quốc tế an toàn và ngày càng nhận được sự hưởng ứng, chia sẻ tích cực từ đa số người dân, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức về giữ gìn an toàn lao động tại nơi làm việc trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Bếp nhà cũng cần gìn giữ vệ sinh, an toàn

Ngày nay, phụ nữ Việt Nam bên cạnh nắm giữ nhiều hơn những chức vụ quan trọng tại công sở, họ vẫn gánh vác thiên chức "nội tướng" của gia đình. Công việc "nội tướng" bao gồm chăm lo và giữ lửa cho gia đình, giúp mọi người an tâm làm việc, do đó mà cũng vất vả như bao công việc nặng nhọc khác.

Bởi lẽ đây là một nghề quan trọng nên sự an toàn của người phụ nữ trong gian bếp cũng phải được đánh giá đúng mực. Nhân ngày Quốc tế an toàn hôm nay, hãy cùng Totalgaz và Táo quân an toàn điểm lại những lưu ý và cách khắc phục để giữ an toàn cho gian bếp nhà mình nhé!

- Chú ý không gian đặt bình gas cần sạch sẽ và thông thoáng.

- Khóa van gas ngay sau khi nấu xong để ngăn ngừa gas rò rỉ.

- Thường xuyên kiểm tra dây dẫn để phát hiện sớm tình trạng gas xì do dây dẫn bị chuột hay côn trùng cắn phá.

- Tuyệt đối không được bật mở các thiết bị điện khi phát hiện có mùi gas xì. Thay vào đó hãy nhanh tay tắt bếp, đóng van gas, mở cửa sổ cho thông thoáng. Khẩn trương ra khỏi vùng có mùi gas và gọi ngay cho đại lý gần nhất để được hỗ trợ.

Giữ bếp an toàn - nhận ngàn quà tặng từ Totalgaz

Bên cạnh những bí kíp hữu dụng và thiết thực từ Táo quân an toàn, Totalgaz - thương hiệu với hơn 25 năm kinh nghiệm, đứng thứ 2 tại thị trường gas dân dụng Việt Nam, còn đồng hành mang đến một chương trình khuyến mãi hoành tráng mang tên "MỪNG QUỐC TẾ AN TOÀN, MẸ TRÚNG NGÀN QUÀ TẶNG" diễn ra trong 2 tháng (từ ngày 28.4.2017 đến ngày 28.6.2017).

Dùng Totalgaz, vừa giữ cho bếp nhà thêm an toàn lại có cơ hội trúng hàng ngàn phần quà hấp dẫn thì còn gì bằng. Bạn đã sẵn sàng nhận bí quyết an toàn và nhận quà từ Totalgaz chưa?

