Xuất khẩu rau quả đạt 1,7 tỉ USD *Gần 50% gạo VN xuất đi Trung Quốc Theo báo cáo tháng 6.2017 của Bộ NN-PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 6 ước đạt 2,97 tỉ USD, nâng tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng lên 17,1 tỉ USD, tăng 13,1% so cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong 6 tháng mặt hàng rau quả ước đạt 1,7 tỉ USD, tăng trưởng 44,6% so cùng kỳ, vượt qua gạo (1,2 tỉ USD), hạt điều (1,5 tỉ USD) và nhiều nông sản khác, trở thành mặt hàng nông sản chính có giá trị xuất khẩu lớn thứ hai, chỉ sau cà phê (1,86 tỉ USD). Cũng trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt 2,8 triệu tấn tương đương giá trị 1,2 tỉ USD, tăng 6,3% về khối lượng và tăng 4,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của VN trong 5 tháng đầu năm 2017 với 46,5% thị phần. H.Sương - C.Nhân