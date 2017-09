Theo báo cáo của Hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor, bất chấp giá bán sản phẩm kem và thực phẩm tráng miệng ngày càng tăng, sản lượng bán lẻ mặt hàng này năm nay ước tính đạt 26.600 tấn, tăng 7% so với năm ngoái. Như vậy, bình quân mỗi ngày, người Việt tiêu thụ khoảng 72,8 tấn kem và thực phẩm tráng miệng. Giá trị bán lẻ đạt khoảng 3.033 tỉ đồng, tăng 15% so với năm ngoái và gấp đôi so với cách đây 5 năm. Hãng này đánh giá mức tăng trưởng “ấn tượng” như vậy đến từ việc thu nhập người dân tăng, kéo theo chất lượng cuộc sống tăng theo.



“Biết” người Việt thích ăn kem, một loạt các hãng kem nổi tiếng của các nước đều đã góp mặt tại thị trường nội địa như: BUDS, Häagen-Dazs, Baskin - Robbins, Snowee, Swensens, Fanny, Monte Rosa... với sản phẩm ngày càng đa dạng từ chủng loại đến hương vị.

Sự thâm nhập nhanh, mạnh của các thương hiệu ngoại đã chia thị trường kem ra nhiều phân khúc. Phân khúc cao cấp chủ yếu là các thương hiệu ngoại với giá rất cao, trung bình khoảng 50.000 đồng/viên, từ 50.000 - 70.000 đồng/hộp 100 ml.

Một “tín đồ” của thương hiệu kem Snowee cho biết cuối tuần nào gia đình 4 người nhà chị cũng đi ăn kem. “Kem dừa, kem trà xanh của Snowee rất ngon nhưng giá cao quá. Cả nhà ăn mỗi người một ly 2 viên kem là mất 400.000 đồng. Quá nhiều cho phần tráng miệng!”, chị than thở.

Các loại kem Hàn Quốc, Thái Lan tập trung vào đối tượng phổ thông và trung cấp. Những loại kem này được bày bán rất nhiều trong siêu thị, các cửa hàng tiện lợi hay hệ thống bán lẻ. Chất lượng tốt, giá cả phải chăng (dao động từ 12.000 - 20.000 đồng/cây kem), đây cũng là sản phẩm được nhiều khách hàng Việt lựa chọn.

Một thị phần kem đang phát triển rất nhanh là kem tươi của Lotteria, KFC, McDonald’s... Ở nhiều cửa hàng thức ăn nhanh, lợi nhuận từ lượng kem hằng ngày bán ra còn cao hơn sản phẩm chính. Mới đây, trào lưu bingsu (kem tuyết Hàn Quốc) cũng đang khuấy đảo thị trường thực phẩm tráng miệng của VN. Mát, ngọt nhẹ hơn nhiều so với kem bình thường, lại kết hợp cùng nhiều loại trái cây nên bingsu nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dân Sài Gòn dưới thời tiết nắng nóng quanh năm.

Mê kem như vậy nên việc người VN “nhấm nháp” hết 72,8 tấn/ngày cũng là chuyện không có gì khó hiểu.

Hà Mai