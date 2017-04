Theo báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2017 của Công ty TNHH Savills VN mới công bố, nguồn cung căn hộ để bán, nhà ở biệt thự liền kề đang khá dồi dào đến từ 14 dự án mở bán mới và 21 dự án mở bán thêm, cung cấp ra thị trường khoảng 9.220 căn hộ.



Trong đó có khoảng 6.520 căn hộ đã được bán, giảm 2% so với quý 4/2016 nhưng tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016. Dự báo, trong năm 2017, thị trường bất động sản Hà Nội sẽ có khoảng 40.800 căn hộ chào bán ra thị trường, chủ yếu ở phân khúc trung cấp và tại các quận Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân…

Cũng theo Công ty TNHH Savills VN, tổng nguồn cung thị trường nhà biệt thự, liền kề đạt 36.068 căn, tăng 3% so với quý 4/2016 và 14% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn cung chủ yếu đến từ một số dự án mới được tung ra thị trường với khoảng hơn 1.000 căn, trong đó biệt thự chiếm 58%. Trong quý 1/2017, thị trường ghi nhận có 579 giao dịch thành công, giảm 24% so với quý 4/2016 nhưng tăng 40% so với cùng kỳ năm 2016. Dự báo, thời gian tới, sẽ có thêm khoảng 350 căn nhà biệt thự, liền kề được chào bán ra thị trường bất động sản Hà Nội.

Lê Quân