Nhận định tại báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2017, Công ty TNHH Savills Việt Nam (Savills) cho biết với mặt hàng căn hộ chung cư để bán, nguồn cung sơ cấp đạt hơn 24.500 căn, tăng 2% so với quý trước và 42% so cùng kỳ năm trước. Trong 3 tháng qua, có 11 dự án mở bán thêm, 16 dự án mở bán mới với hơn 6.800 căn.



Trong quý 2/2017, có khoảng 6.800 căn hộ chung cư đã giao dịch thành công, tăng 5% so với quý trước và 13% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, căn hộ phân khúc trung cấp chiếm ưu thế với 42% thị phần giao dịch thành công. Savills đánh giá, giá bán ở thị trường sơ cấp ghi nhận ở mức khoảng trên 26 triệu đồng/m2 (giảm 3% so với quý 1/2017). Dự kiến, từ nay đến cuối năm thị trường bất động sản Hà Nội sẽ có thêm 23.500 căn hộ chào bán. Từ sau 2018, thị trường sẽ đón nhận thêm hơn 63.700 căn hộ chung cư. Nguồn cung căn hộ trong tương lai chủ yếu đến từ các quận Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm.

Lê Quân