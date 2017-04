Thế nhưng, gần đây hiện tượng này đã diễn ra tại Him Lam Phú An, Q.9 tạo nên sự chú ý đặc biệt dư luận.

Muốn bán nhà phải chia sẻ

Trên thực tế, dù nhu cầu của thị trường vẫn rất lớn nhưng không phải dự án nào cũng bán được hàng. Trong bối cảnh mà các yếu tố về chất lượng và giá cả không còn sự chênh lệch nhiều, chủ đầu tư dự án nào chiếm được niềm tin của người mua nhà, thương hiệu đó sẽ thành công. Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản (BĐS) tại TP.HCM nhận xét: “Hình thức xây nhà lên mới bán như Him Lam Land không phải doanh nghiệp nào cũng làm được. Cách làm này đòi hỏi chủ đầu tư phải có tiềm lực tài chính ứng trước dòng vốn rất lớn để thi công dự án chứ không được phép trông chờ vào dòng tiền từ khách hàng để xây dựng”.

Vị giám đốc này cũng phân tích, đây là dòng vốn khá nhiều áp lực nếu doanh nghiệp chỉ ở quy mô vừa và nhỏ. Chủ đầu tư chấp nhận đi vay hoặc tự xoay xở khoản chi phí tài chính cho dự án để thay thế cho phương thức huy động vốn truyền thống từ khách hàng như trước đây.

Chinh phục khách hàng bằng cách làm khác biệt

Việc dự án xây lên rồi mới bán khiến cho chi phí vốn bị đội lên rất lớn. Bởi một dự án căn hộ vốn đầu tư cũng đã lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Nhưng bù lại, khách hàng chính là những người có lợi nhất. Mua sản phẩm đã thành hình, tất cả mọi chi tiết liên quan đến quy hoạch, chất lượng, thiết kế… đều dần được phơi bày. Việc “nơm nớp” lo sợ chủ đầu tư “bẻ kèo” hay chậm trễ tiến độ sẽ được xua tan.



Thậm chí, người mua Him Lam Phú An của Him Lam Land còn được lợi nhiều hơn những yếu tố kể trên. Dự án hiện đã xây lên tới tầng 9, với tốc độ thi công trung bình 3 sàn/tháng thì dự kiến Him Lam Phú An sẽ được cất nóc vào tháng 8.2017 và người mua sẽ được nhận nhà vào tháng 8.2018. Đây thật sự là một cách làm khác biệt hướng đến người tiêu dùng cần được nhân rộng ra thị trường. Bằng cách làm này, gần 1.200 căn hộ tại hai dự án Him Lam Phú Đông (trên đại lộ Phạm Văn Đồng) và Him Lam Phú An (Q.9) đã được khách hàng tích cực đón nhận trong thời gian qua.

Chia sẻ về cách kinh doanh táo bạo của doanh nghiệp, ông Ngô Quang Phúc, Phó tổng giám đốc Công ty Him Lam Land, cho biết khách hàng mục tiêu của công ty là người tiêu dùng cuối cùng. Vì vậy, tất cả chính sách bán hàng đều hướng đến phục vụ tốt nhất cho đối tượng này với việc định giá bán hợp lý, ổn định và thanh toán kéo dài. “Để bán được hàng thì cần hài hòa lợi ích của tất cả các bên tham gia thị trường. Chúng tôi chấp nhận chi phí vốn tăng cao để giúp khách hàng giảm tối đa áp lực tài chính dù cách làm này sẽ khiến lợi nhuận giảm. Điều này sẽ giúp thị trường ổn định bền vững hơn để mọi người đều có cơ hội sở hữu nhà ở. Bằng cách làm này, tôi tin rằng khách hàng sẽ hài lòng về những sản phẩm mang thương hiệu Him Lam Land”, ông Phúc nói.

