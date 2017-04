Trong các ngân hàng (NH) trong nước, Vietcombank được xem là NH có năng suất lao động cao nhất trong năm qua. Hiện có 101 chi nhánh trên toàn quốc, tính đến cuối năm 2016, Vietcombank có lợi nhuận sau thuế 2016 đạt 6.851 tỉ đồng, với 15.615 nhân viên (tăng 860 người so với năm 2015). Như vậy, bình quân mỗi nhân viên của Vietcombank làm ra 438 triệu đồng.

Còn NH TMCP Công thương VN (Vietinbank) có lợi nhuận sau thuế 2016 đạt 6.825 tỉ đồng, tăng 20% so với năm ngoái. Vietinbank có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh nước ngoài, 7 công ty con và 1 ngân hàng con là NH Công thương VN tại Lào. Tổng số cán bộ công nhân viên của Vietinbank vào cuối năm 2016 là 22.957 người. Bình quân mỗi nhân viên làm ra 297 triệu đồng trong năm 2016.



Năng suất lao động của các nhân viên của khối NH TMCP còn thấp hơn. Tính đến cuối năm 2016, NH ACB có 1 hội sở chính, 349 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc. Năm 2016, đơn vị này có 9.822 nhân viên (giảm 115 người so với cuối năm 2015). Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của ACB đạt hơn 1.325 tỉ đồng. Bình quân một nhân viên của ACB chỉ làm ra 135 triệu đồng trong năm 2016.

Còn NH Techcombank đạt lợi nhuận sau thuế hơn 3.138 tỉ đồng, tăng hơn 100% so với năm 2015. Tổng số nhân viên của NH là 7.787 người. Tính ra, bình quân mỗi nhân viên làm ra 404 triệu đồng trong năm 2016.

Còn ở VPB, NH có lợi nhuận tăng chóng mặt trong 2 năm gần đây, đạt 3.935 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, thì với số nhân viên 17.387 người, tính ra mỗi nhân viên làm ra 226 triệu đồng trong năm 2016.

Trong khi đó, năng suất lao động của các nhân viên NH ngoại cao hơn gấp nhiều lần. NH ANZ Việt Nam vừa cho biết lợi nhuận sau thuế đạt 452 tỉ đồng, tăng 51% so với năm ngoái. Đây là NH có vốn điều lệ chỉ 3.000 tỉ đồng, với hệ thống mạng lưới gồm 1 hội sở chính, 2 chi nhánh, 6 phòng giao dịch và 568 nhân viên. Tuy quy mô nhỏ, nhưng tính ra bình quân mỗi nhân viên ANZ làm ra đến 795 triệu đồng cho NH này trong năm 2016.

Trong khi đó, tại HSBC Việt Nam, doanh số huy động tiền gửi đạt gần 2.200 tỉ đồng, tăng 38% so với năm 2015. Năm 2016 HSBC giảm quy mô cho vay, với dư nợ cho vay đạt 81.000 tỉ đồng, giảm hơn 15% so với năm 2015, tỷ lệ số dư nợ xấu chiếm 0,84% trên tổng dư nợ, giảm so với mức 1,06% của năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 2016 của NH đạt gần 1.441 tỉ đồng, tăng mạnh so với năm ngoái (935 tỉ đồng). Tổng số nhân viên khoảng 1.300 nhân viên. Như vậy, bình quân một nhân viên HSBC tạo ra 1,1 tỉ đồng, gần gấp 3 lần nhân viên NH Vietcombank, gấp 5 lần nhân viên NH VPB, và gấp 8 lần nhân viên NH ACB.

Hồng Sương