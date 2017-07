Sáng nay, 5.7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn quốc có 61.421 doanh nghiệp thành lập mới, 33.474 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh. Lũy kế đến 19.6, toàn quốc có 596.713 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 28.945 doanh nghiệp (5,1%) so với thời điểm 31.12.2016.

6 tháng qua toàn ngành thuế đã thanh tra, kiểm tra được 36.664 doanh nghiệp, đạt 40,5% kế hoạch năm 2017. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 7.643,9 tỉ đồng, tăng 34,07% so với cùng kỳ năm 2016; tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 3.429,92 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do kinh tế còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, mất tích, bỏ trốn… nên tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31.5 là 75.534 tỉ đồng, so với 31.12.2016 tăng 1.390 tỉ đồng (1,9%). Trong đó, tiền thuế nợ (có khả năng thu) đến 90 ngày và trên 90 ngày là 48.207 tỉ đồng. Tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh (không có khả năng thu hồi) là 27.327 tỉ đồng, so với 31.12.2016 tăng 1.878 tỉ đồng (7,4%).

tin liên quan Công bố tên 19 doanh nghiệp chây ì nợ thuế Ngày 30.6, Cục Hải quan TP.HCM cho biết vừa có công văn gửi Cục An ninh - Tài chính - Tiền tệ và Đầu tư (A84) đề nghị hỗ trợ ngăn chặn hành vi trốn thuế, chây ì nợ thuế xảy ra trên địa bàn TP.HCM.

Anh Vũ