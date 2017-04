Theo số liệu thống kê vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 3, cả nước tiêu thụ gần 27.000 ô tô mới các loại, tăng 52% so với tháng trước.

Trong đó, có khoảng 16.800 xe du lịch (tăng 67% so với tháng trước), 8.300 xe thương mại (tăng 31% so với tháng trước) và 1.800 xe chuyên dụng (tăng 45% so với tháng trước).

Không chỉ có xe nhập khẩu tăng, số liệu của VAMA cũng cho thấy lượng xe lắp ráp trong nước tăng mạnh. Trong quý 1, lượng xe lắp ráp trong nước đạt gần 18.400 xe, tăng 35% và lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt gần 8.500 xe, tăng 114%.

Tính chung tổng lượng ô tô tiêu thụ trong quý 1 đạt gần 64.730 chiếc, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ô tô du lịch tăng 23%; xe thương mại giảm 10% và xe chuyên dụng giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo VAMA, những mẫu xe bán chạy nhất thị trường là: Fortuner, Innova, Vios, Mazda3, Morning, CX-5…

tin liên quan Bỏ quy định gây tranh cãi tại Thông tư 20 về nhập khẩu ô tô Bộ Công thương vừa chính thức ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, có hiệu lực từ ngày 9.3.



H.Nga