Ngày 5.1, Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Cảnh sát môi trường tỉnh Quảng Nam tiến hành xử phạt và tiêu hủy 40 cây chả tép, 12 đòn chả (mỗi đòn nặng 0,5kg) có chứa hàn the do cơ sở chả Thanh Thảo (do ông Phan Ngọc Thương trú xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam làm chủ) sản xuất.

Trước đó một tháng, sau khi tiến hành kiểm tra đột xuất chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở này, đoàn kiểm tra đã thử nghiệm nhanh và phát hiện những sản phẩm chả có sử dụng hàn the, loại chất cấm không được phép sử dụng để chế biến thực phẩm.

Đoàn đã niêm phong 40 cây chả tép, 12 đòn chả và lấy mẫu gửi ra Trung tâm xét nghiệm để kiểm tra. Kết quả những sản phẩm này không đạt điều kiện để lưu hành trên thị trường.

Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản đã ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng với cơ sở của ông Thương và buộc tiêu hủy toàn bộ vật phẩm đã niêm phong. Đồng thời cấm cơ sở này tiếp tục sản xuất chả trong 2 tháng tiếp theo, kể từ ngày ra quyết định.

Mạnh Cường