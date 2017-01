Theo biên bản tạm giữ tang vật, đây là những chiếc nón nghi giả mạo thương hiệu nón bảo hiểm Nón Sơn.



Trước đó, ngày 27.12.2016, tại thành phố Vĩnh Long, Đội quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long cũng phát hiện và tạm giữ xe tải mang biển số 67C-03.792 chở 30 kiện hàng không có hóa đơn chứng từ, nghi hàng nhập từ Trung Quốc.

Sau đó, Đội quản lý thị trường số 4 đã giải quyết 15 kiện hàng, tạm giữ 15 kiện toàn hàng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ. Đặc biệt, trong số này có 6 kiện hàng chứa 450 chiếc nón bảo hiểm có in nổi nhãn “Nón Sơn”, nghi giả nón bảo hiểm thương hiệu Nón Sơn.

Chiều nay 5.1, làm việc với cơ quan quản lý thị trường, ông Nguyễn Ngọc Tý, Giám đốc Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn xác nhận hơn 650 chiếc nón bảo hiểm màu tím và đen được in nổi hai chữ “Nón Sơn” do cơ quan quản lý thị trường của An Giang và Vĩnh Long tạm giữ đều là hàng giả mạo nhãn hàng công ty của ông sản xuất và đề nghị các cơ quan quản lý thị trường làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.