Quà Tết: Nên chọn sản phẩm nào?

Dầu ăn lên ngôi



Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng đến chợ Bình Tây và các khu chuyên kinh doanh quà Tết ở TP.HCM, chúng ta cảm nhận không khí Tết như đã cận kề. Xe chở bánh kẹo cung cấp thị trường Tết ra vô liên tục hòa cùng tiếng í ới hối thúc xuống hàng nghe nôn nao lòng. Nhiều cây quà Tết bắt đầu được trưng bày để thu hút người mua. Và hiện tại đã có rất nhiều doanh nghiệp đặt hàng làm quà tết. Chị Trần Hồng Anh, một trong những đầu mối lớn chuyên cung cấp quà Tết nhận xét: “Sản phẩm tôi thấy được chọn làm quà Tết nhiều nhất từ năm ngoái đến năm nay là dầu ăn. Bằng chứng là trong hamper quà luôn có từ 1 đến 2 chai dầu ăn, cùng các mặt hàng thiết yếu như: trà, bánh mứt, nước nắm cũng được chọn. Các doanh nghiệp dù có khó khăn thì ngân sách chuẩn bị quà Tết cho công nhân vẫn duy trì và tăng qua mỗi năm. Một số ít doanh nghiệp không thể mua nhiều sản phẩm thì họ cũng chọn quà là những sản phẩm dầu ăn và các mặt hàng thiết yếu được đóng gói tinh tế, trang trọng để thể hiện sự tri ân của Ban lãnh đạo với người lao động”.

Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Nobland vừa đặt lượng lớn quà tết cho nhân viên cho biết thêm: “Mỗi năm công đoàn công ty đều lắng nghe những đóng góp, ý kiến của anh em công nhân về việc nên chọn sản phẩm nào để làm quà Tết thì có đến 95% anh em đồng ý chọn những sản phẩm thiết thực như dầu ăn, nước nắm, giò chả, bánh tét… vì vừa thể hiện trọn vẹn lòng tri ân của người biếu tặng, vừa thỏa mãn được nhu cầu tiêu dùng ngày Tết của người nhận”. Thậm chí, các anh em trong công ty ủng hộ tặng dầu ăn càng nhiều càng tốt vì được sử dụng làm từ món chiên, xào đến món trộn… Dùng trong dịp Tết không hết có thể để dành dùng trong ngày thường, hạn sử dụng lâu, dễ bảo quản.

Đại diện một siêu thị trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) cũng cho rằng, đã chuẩn bị một lượng lớn hàng dầu ăn để cung ứng nhu cầu biếu tặng được dự đoán tăng cao trong dịp Tết nguyên đán năm nay.

Sản phẩm được doanh nghiệp uy tín sản xuất

Trong hơn 120 ngành hàng tiêu dùng nhanh, dầu ăn là sản phẩm trong top 3 ngành hàng được quan tâm mua sắm để sử dụng trong gia đình và làm quà tặng trong dịp Tết. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, đó phải là sản phẩm của các doanh nghiệp có uy tín được đầu tư chu đáo về mẫu mã, chất lượng và truyền tải được thông điệp chúc Tết.

Trong đó, đứng hàng đầu đang là Tập đoàn KIDO (tiền thân là Kinh Đô - doanh nghiệp thống lĩnh thị trường bánh kẹo) đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Việt trong ngành hàng thực phẩm thiết yếu phục vụ bữa ăn hàng ngày của gia đình Việt hay dùng biếu tặng trong những dịp lễ, tết lớn trong năm.

Ngoài thương hiệu dầu ăn được nhiều người tin chọn là Đại Gia Đình (Gia Viên Nành, An Hảo, An Hảo Gold, Hảo Ý), KIDO còn sở hữu Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật miền Nam (Vocarimex) và Tường An đã giúp KIDO chiếm vị trí hàng đầu trong thị trường dầu ăn Việt Nam. Đặc biệt, Tường An - đơn vị hơn 40 năm đi đầu trong việc tiên phong nghiên cứu và đưa ra giải pháp dầu thực vật thay thế mỡ động vật, phát triển các sản phẩm tốt cho sức khỏe theo xu hướng thế giới và luôn được sự tin cậy của nhiều thế hệ gia đình Việt.

Tuyết Nga