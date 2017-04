Theo New York Times, quảng cáo này xuất hiện lần đầu tiên vào đêm khai mạc hôm 19.4, trong buổi chiếu ra mắt bộ phim Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives.



United Airlines đã tập trung quảng bá cho dịch vụ vận chuyển năm sao của khoang thương gia, tuy nhiên đoạn clip lung linh này nhanh chóng bị nhiều người la ó bởi scandal đuổi thô bạo một hành khách gốc Việt gần đây.

Nhà phê bình John DeFore của đài THR cho biết quảng cáo đã kéo theo nhiều tiếng cười “rùng rợn”, khiến nó hoàn toàn bị chìm trong các quảng cáo tiếp theo. Tuy nhiên, chỉ được 3 hôm, quảng cáo này cũng biến mất khỏi Liên hoan phim Tribeca.

Tammie Rosen, người phát ngôn của Liên hoan phim Tribeca, cho biết: "United là một đối tác đáng giá của Liên hoan phim Tribeca và chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của họ đối với các nhà làm phim và hoạt động nghệ thuật của chúng tôi".

Động thái này được cho là một quyết định mang tính xu hướng trong thời gian này, khi hình ảnh của United Airlines đang xuống thậm tệ. CEO của hãng thậm chí mất ghế chủ tịch sau vụ đuổi hành khách gốc Việt.

Liên hoan phim Tribeca thành lập vào năm 2002 tại New York (Mỹ) bởi Jane Rosenthal, Robert De Niro và Craig Hatkoff, được cho để ăn mừng thành phố New York như là trung tâm làm phim lớn và đóng góp trong việc cải thiện khu vực Manhattan.

Liên hoan phim Tribeca 2017 kéo dài từ ngày 19 - 30.4, ít nhận được sự chú ý bởi sự kiện Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 đang đến gần.

