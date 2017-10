Heo GlobalG.A.P. - nguồn thực phẩm an toàn đạt chuẩn quốc tế



Ông Tôn Văn Tân, Tổng giám đốc Công ty CP Anova Farm - đơn vị cho ra đời heo thịt đạt chuẩn GlobalG.A.P. đã khẳng định giá của công ty sẽ không cao hơn nhiều so với giá heo trên thị trường hiện nay, dù các tiêu chí, yêu cầu của tiêu chuẩn GlobalG.A.P. khắt khe hơn nhiều so với VietGAP. Cụ thể, theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P. dành cho trang trại, đơn vị tham gia phải đạt 100% của 143 tiêu chí xếp loại Major Must (tiêu chuẩn cần thiết chính), 95% của 69 tiêu chí xếp loại Minor Must (tiêu chuẩn cần thiết phụ) và 36 Recommendation (tiêu chuẩn khuyến nghị), qua nhiều bước tự đánh giá và thanh tra - kiểm tra từ Tổ chức Chứng nhận quốc tế ControlUnion. Cho nên, sản phẩm heo thịt thương phẩm từ trang trại đạt chuẩn GlobalG.A.P. luôn được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không chứa chất cấm hay dư lượng kháng sinh, thuốc an thần, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng trong thịt cao và có thể truy xuất nguồn gốc. Nếu như thịt heo VietGAP đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng ở phạm vi trong nước thì thịt heo GlobalG.A.P. đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt, chứng nhận GlobalG.A.P. chỉ có giá trị trong vòng một năm từ ngày được cấp giấy chứng nhận, và phải được đánh giá lại mỗi năm thông qua các đợt thanh tra định kỳ, đột xuất.

Trả lời cho câu hỏi: “Nếu như có sự xuất hiện thịt heo đạt chuẩn GlobalG.A.P. với giá bán cao hơn không đáng kể so với thịt heo trên thị trường hiện nay, chị có chọn mua không?”, chị Nguyễn Thanh Hương, ngụ tại Q.1, TP.HCM, khẳng định: “Chắc chắn tôi sẽ chọn mua, vì đó là lựa chọn tốt cho sức khỏe của gia đình tôi”. Đại diện một hệ thống siêu thị lớn tại TP.HCM cũng cho biết: “Chúng tôi sẽ dành vị trí đặc biệt đẹp và to cho thịt heo đạt chuẩn GlobalG.A.P. vì chúng tôi muốn khách hàng của mình được ăn thịt heo ngon và đạt độ an toàn vệ sinh thực phẩm cao như ở các nước châu Âu. Nhu cầu thịt heo của người tiêu dùng khi đến siêu thị luôn cao hơn nhiều so với thịt bò hay hải sản”.

Mỗi năm cung cấp thị trường hơn 55.000 con heo thịt

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, hoan nghênh và đánh giá rất cao sự xuất hiện thịt heo đạt chuẩn GlobalG.A.P. của Anova Farm. Đây không chỉ là tin vui với người tiêu dùng mà còn là niềm tự hào đối với ngành chăn nuôi cả nước.

Hiện Anova Farm có hai trang trại tại tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu với quy mô 2.400 heo nái và 12.000 heo thương phẩm. Hằng năm, ngoài cung cấp thị trường hơn 55.000 con heo thịt, Anova Farm còn cung cấp hơn 5.000 heo hậu bị đực và cái. Tất cả các loại heo của Anova Farm đều được các chuyên gia đánh giá cao, bởi quá trình sản xuất của Anova Farm khép kín từ nguồn heo giống nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, sử dụng nguồn thức ăn đạt chuẩn GlobalG.A.P. từ Nhà máy Anova Feed, nguồn vắc xin nhập khẩu đạt chuẩn WHO-GMP bởi Anova BioTech, nguồn thuốc thú y sản xuất theo chuẩn WHO-GMP của các công ty thuộc Tập đoàn Anova; đảm bảo heo được chăn nuôi đúng chuẩn quốc tế, được áp dụng quy trình kiểm soát nghiêm ngặt bằng phần mềm quản lý chăn nuôi từ Hà Lan, đúng như cam kết của ông Tôn Văn Tân, Tổng giám đốc Anova Farm: “Anova không chỉ luôn đem đến cho người tiêu dùng nguồn heo an toàn và chất lượng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng mà còn hướng đến xây dựng mô hình chăn nuôi và sản xuất bền vững, nâng cao tiêu chuẩn của ngành chăn nuôi và thực phẩm, góp phần củng cố nền nông nghiệp công nghệ cao tại VN”.



Minh Tuệ