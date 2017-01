Tăng trưởng về nộp ngân sách chủ yếu từ việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó nộp ngân sách của các đơn vị sử dụng vật tư hàng hóa nhập khẩu tăng đột biến.

Năm 2016, doanh thu của Samco đạt hơn 26.800 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2015 và vượt 14% so với kế hoạch năm 2016; lợi nhuận trước thuế hơn 2.000 tỉ đồng, tuy chỉ đạt 81% so với năm 2015 nhưng vượt 9% so với kế hoạch năm 2016; thu nhập bình quân năm 2016 là 12,48 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với năm 2015 và vượt 5% so với kế hoạch năm 2016. Kế hoạch 2017, Samco đưa ra chỉ tiêu doanh thu đạt 28.552 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1.950 tỉ đồng, nộp ngân sách trên 7.730 tỉ đồng, thu nhập bình quân 12,77 triệu đồng/người/tháng.

M.Khanh