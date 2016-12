Đến nay Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group) đã đưa vào hoạt động nhiều dự án chợ khang trang, hiện đại về cơ sở hạ tầng và giàu tiện ích như: Chợ Sao Mai thuộc Khu đô thị Sao Mai - Châu Phú; Chợ Sao Mai ở Tri Tôn; Chợ Sao Mai - Bình Khánh 5 thuộc Khu đô thị cao cấp Sao Mai - Bình Khánh 5 (An Giang)… Đây là những “đứa con tinh thần”, được Tập đoàn dành nhiều tâm huyết “sinh” ra, xuất phát từ giá trị cốt lõi lấy chữ “tâm” làm nền tảng, đặt chữ “tâm” lên trên lợi nhuận.

Những ngôi chợ Sao Mai đầu tư không gì khác ngoài mục đích nhân sinh, phục vụ cho tiểu thương và khách hàng với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, nhiều tiện ích độc đáo. Bằng sự tính toán kỹ lưỡng từ trong thiết kế, các ngôi chợ Sao Mai xây dựng luôn đảm bảo không gian rộng, thoáng với các lối đi riêng, có thể cho xe chạy vào tận các sạp, ki-ốt; nhà vệ sinh, bãi giữ xe miễn phí phục vụ tiểu thương và khách hàng. Ngoài ra, những ngôi chợ này luôn được trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, an ninh đảm bảo 24/24, giúp tiểu thương an tâm buôn bán và khách hàng thoải mái mua sắm.

Đặc biệt Sao Mai Group luôn tạo điều kiện tối đa để mọi người “an cư lạc nghiệp” bằng nhiều chính sách thiết thực, điển hình là miễn hoàn toàn tiền thuê ki-ốt, sạp, các phí và lệ phí khác cho tiểu thương trong vòng 1 năm từ ngày chợ hoạt động. Chợ có Ban tư vấn cung cấp thông tin cho tiểu thương về những nơi có nguồn hàng rẻ, sạch, để bà con có thể “mua tận gốc, bán tận ngọn”. Đây là cơ hội tốt để người dân giao lưu trao đổi, cập nhật thông tin thị trường với BQL chợ, từ đó tăng khả năng phản ứng của người dân với thị trường và có thể ý thức được công việc làm ăn, buôn bán của mình.

Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Sao Mai Group, cho biết đầu tư xây dựng chợ mới thay thế chợ cũ đã xuống cấp, không đảm bảo tính an toàn, giao thông ảnh hưởng an ninh trật tự là nhu cầu cần thiết, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng văn minh, hiện đại, phù hợp với chủ trương của Chính phủ; đồng thời tạo thuận lợi trong việc giao thương, mua bán của người dân. Theo thống kê, hiện nay VN có rất nhiều chợ xuống cấp trầm trọng, không xứng tầm với nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội, chưa đáp ứng được nhu cầu mua sắm trao đổi hàng hoá của người dân. Hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy tại nhiều ngôi chợ cũ không bảo đảm, hệ thống thoát nước thải quá tải, không có nơi xử lý rác, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… Thực trạng này ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người dân, thậm chí là sự an toàn tính mạng bởi gần đây xảy ra hàng loạt các vụ việc cháy chợ nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, việc Sao Mai Group đầu tư xây dựng những ngôi chợ mới nằm ngay vị trí trung tâm không những đáp ứng nhu cầu buôn bán, trao đổi hàng hóa của người dân trong và ngoài vùng thông thương mà còn có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế, ổn định trật tự an toàn xã hội của địa phương. “Các ngôi chợ mới khang trang đi vào hoạt động thay thế những ngôi chợ cũ xuống cấp sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, mang lại luồng sinh khí mới, diện mạo mới cho các địa phương”, ông Thuấn nói.

Chào mừng H.Tân Hiệp được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và mừng năm mới 2017 cận kề, Sao Mai Group đã tổ chức chương trình văn nghệ miễn phí trong 2 đêm 21 - 22.12 tại Chợ mới Tân Hiệp (TT.Tân Hiệp, H.Tân Hiệp.Kiên Giang) và 2 đêm 23 - 24.12 tại chợ Sao Mai - Bình Khánh 5 (TP.Long Xuyên, An Giang). Chương trình có sự góp mặt các NSƯT, nghệ sĩ trẻ tài năng từng giành nhiều các giải thưởng cao quý, huy chương vàng, bạc qua các kỳ liên hoan, hội diễn cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc đến từ Đoàn nghệ thuật Thanh Hóa và ca sĩ hải ngoại Randy... thu hút hàng ngàn khán giả đến xem và cổ vũ.

Hoàng Lâm