Đó là trung tâm dữ liệu mới Data Center quy mô đầu tư hơn 260 tỉ đồng; chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS; hệ thống ERP tài chính; hệ thống iServices - Intelligent Services Processing chạy trên máy tính bảng; dịch vụ thu thuế, phí xuất nhập khẩu và bảo lãnh thuế hàng hóa xuất nhập khẩu; thẻ SCB MasterCard World Class và SCB C-Debit MasterCard…

Trong đó, chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS là chứng chỉ tiêu chuẩn về an ninh, bảo mật trong lĩnh vực phát hành và chấp nhận thẻ thanh toán, được thiết lập bởi Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật thẻ thanh toán gồm 5 thành viên là các tổ chức thẻ quốc tế Visa, MasterCard Worldwide, American Express, Discover Financial Services, JCB International. SCB là ngân hàng đầu tiên đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS phiên bản 3.2. Đây là phiên bản mới nhất của Tổ chức PCI DSS với nhiều điều kiện nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn so với phiên bản cũ.

T.Xuân