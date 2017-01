Cụ thể đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (PPP), Bộ Công thương và chủ đầu tư chỉ thực hiện điều chỉnh các mốc tiến độ phát triển dự án tại Biên bản ghi nhớ (MOU) trong các trường hợp như: Bị chậm do xảy ra sự kiện bất khả kháng; do hành vi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với hạng mục công việc đó; do bên thứ ba liên quan trực tiếp đến các hạng mục công việc tại mốc tiến độ phát triển dự án…



Bộ sẽ có thông báo nhắc nhở đối với mỗi lần dự án chậm quá 30 ngày làm việc (mỗi mốc tiến độ tối đa được nhắc nhở không quá 2 lần). Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Bộ có văn bản nhắc nhở lần một và tiến độ tổng thể của dự án bị chậm lũy kế lên tới 12 tháng so với cam kết, Bộ Công thương có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét chấm dứt quyền phát triển dự án của chủ đầu tư để xem xét giao cho nhà đầu tư khác.

Trong trường hợp đó, toàn bộ chi phí đã bỏ ra hoặc phát sinh từ trước thời điểm đó sẽ do chủ đầu tư chịu và không được bồi hoàn. Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày 15.2.2017.

M.Phương