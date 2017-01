SeABank được vinh danh 'Doanh nghiệp hội nhập và phát triển 2016'

Giải thưởng do Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp cùng Bộ Công thương, Ban chỉ đạo Liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức và bình chọn.

Chương trình bình chọn và vinh danh “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” là chương trình thường niên có uy tín do Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì tổ chức từ năm 2007. Chương trình nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đạt tiêu chuẩn cạnh tranh quốc tế, chất lượng sản phẩm, dịch vụ không ngừng được nâng cao, đồng thời cổ vũ, biểu dương và động viên các doanh nghiệp Việt Nam phấn đấu để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả trong quá trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Thông qua việc giới thiệu và đề cử hơn 500 doanh nghiệp tiêu biểu về hội nhập quốc tế của 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, qua 5 tháng bình chọn, thẩm định, với hệ thống tiêu chí bình xét được xây dựng quy mô và chuyên nghiệp bằng thang điểm cụ thể, minh bạch, Ban tổ chức đã chọn 118 doanh nghiệp đạt số điểm bình chọn cao nhất để báo cáo Chủ tịch nước và vinh danh trong chương trình. Đây là những doanh nghiệp đạt đẳng cấp cạnh tranh quốc tế và chất lượng sản phẩm, dịch vụ không ngừng được nâng cao trong quá trình hội nhập quốc tế, hứa hẹn tiềm năng phát triển bền vững sau hội nhập.

Với việc đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí về chất lượng, giá trị nổi bật của sản phẩm dịch vụ, sự sáng tạo, phát triển để phù hợp với thời kỳ hội nhập, SeABank đã được Ban tổ chức bình chọn giải thưởng “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển 2016”.

Từ đầu năm 2016, SeABank liên tiếp được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế về chất lượng sản phẩm dịch vụ cũng như an sinh xã hội, tiêu biểu như “Dịch vụ cho vay mua ô tô tốt nhất Việt Nam” của The Asian Banker (Singapore), “Ngân hàng vì cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2016” (Best CSR Bank Vietnam 2016), “Ngân hàng có sản phẩm cho vay mua ô tô tốt nhất Việt Nam 2016” (Best Banking Auto Loan Product Vietnam 2016 - SeACar) của Global Banking & Finance Review (Vương quốc Anh); “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm An sinh xã hội và Phát triển cộng đồng năm 2016” của Bộ Kế hoạch - Đầu tư; “Ngân hàng có dịch vụ Quản lý dòng tiền tốt nhất Việt Nam” của Tạp chí Global Financial Market Review (GFM - Vương quốc Anh); “Ngân hàng có dịch vụ Thẻ tín dụng sáng tạo nhất Việt Nam” của tổ chức quốc tế International Finance Magazine.

Trong năm 2017, để đánh dấu cột mốc 23 năm thành lập, SeABank sẽ không ngừng nỗ lực để mang lại những sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt nhất, tối đa hóa lợi ích cho khách hàng và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Được thành lập từ năm 1994, là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất, SeABank hiện có vốn điều lệ 5.466 tỉ đồng, 160 điểm giao dịch và 2.600 CBNV trên toàn quốc. Ngoài các đối tác lớn trong nước như MobiFone, PVGas, SeABank có đối tác chiến lược nước ngoài Société Générale - Ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Pháp và châu Âu, sở hữu 20% vốn điều lệ. SeABank đã được Ngân hàng Nhà nước xếp trong nhóm các ngân hàng TMCP dẫn đầu có hoạt động lành mạnh và tăng trưởng ổn định. Vì những giá trị nổi bật đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung, năm 2012, SeABank vinh dự được Chủ tịch nước khen tặng Huân chương Lao động Hạng ba. Bên cạnh đó, những nỗ lực không ngừng của SeABank trong hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và giải thưởng danh giá, tiêu biểu, như: “Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh 2015” của Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam; “Nhà cung cấp chất lượng 2015 - hạng Kim Cương” của Viện Doanh nghiệp Việt Nam và Tổ chức đánh giá và chứng nhận quốc tế Interconformity (CHLB Đức); “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2014” của Global Financial Market Review (GFM); “Ngân hàng có dịch vụ tài trợ thương mại xuất sắc nhất Việt Nam 2014” của Global Banking and Finance Review (Vương quốc Anh)…

Nguồn: SeABank