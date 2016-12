SeABAnk nhận giải thưởng ‘Ngân hàng có dịch vụ thẻ tín dụng sáng tạo nhất 2016’

Bên cạnh đó, bà Lê Thu Thủy - Phó chủ tịch thường trực HĐQT SeABank - cũng được IFM vinh danh là “Nhà lãnh đạo ngân hàng năng động nhất 2016” (Most Active Banking Leader Of the Year - 2016).



Đây năm thứ 2 liên tiếp SeABank và cá nhân bà Lê Thu Thủy được IFM trao tặng giải thưởng danh giá.

IFM là tạp chí chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng uy tín có trụ sở chính tại London, Vương quốc Anh, với đối tượng độc giả trên 20 quốc gia trên thế giới, chủ yếu là các tổng giám đốc, giám đốc tài chính, các chuyên gia phân tích trong lĩnh vực kinh tế tài chính, các nhà đầu tư và lãnh đạo các cơ quan chính phủ. IFM tập trung những mảng thông tin chính bao gồm ngân hàng, quản lý tài chính, quản lý tài sản, quỹ đầu tư, hưu trí và các nền kinh tế mới nổi. Hàng năm, IFM tổ chức bình chọn và trao tặng giải thưởng nhằm ghi nhận sự phát triển lớn mạnh của các doanh nghiệp, tổ chức tài chính trên toàn thế giới, mang lại lợi ích cho khách hàng và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia.

Các giải thưởng của IFM trao tặng SeABank được bình chọn trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và chiến lược kinh doanh của ngân hàng thông qua các chỉ số tài chính, quy mô doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới kinh doanh, tình hình hoạt động, kinh doanh, giao dịch và những đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường tài chính Việt Nam.

Trên nền tảng công nghệ tiên tiến, SeABank là ngân hàng tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ thẻ, mang lại tiện ích lớn và nhiều ưu đãi cho khách hàng khi thanh toán mà không phải sử dụng tiền mặt. SeABank là ngân hàng triển khai đồng bộ xác thực theo chuẩn chip EMV hiện đại trong phát hành và thanh toán thẻ quốc tế Visa, MasterCard. Tính đến nay, SeABank đã có trên 40 đối tác ưu đãi thẻ với các chương trình khuyến mãi và ưu đãi được cập nhật hàng tháng, mang lại nhiều lợi ích cho các khách hàng.

Dịch vụ Thẻ tín dụng quốc tế SeABank Visa với nhiều ưu điểm vượt trội cho phép chủ thẻ quản lý được mức chi tiêu một cách rõ ràng nhất với khoản tiền hoàn trả cố định hàng tháng. Ngoài ra, với 12 mức lãi suất khác nhau, thẻ tín dụng của SeABank là sản phẩm linh hoạt trên thị trường cung cấp cho chủ thẻ phương thức: Chi tiêu càng nhiều, lãi suất càng giảm. Bên cạnh sản phẩm thẻ tín dụng truyền thống, SeABank cũng hợp tác với các đối tác hàng đầu Việt Nam như MobiFone, BRG Group, Mercedes-Benz… để cho ra mắt các sản phẩm thẻ đồng thương hiệu đa tính năng, đa tiện ích như Thẻ đồng thương hiệu MobiFone - SeABank Visa, thẻ SeAGolf Platinum Visa, thẻ Mercedes Platinum Visa… Chủ thẻ tín dụng SeABank cũng liên tục được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ SeABank và các đối tác của Ngân hàng khi thanh toán hóa đơn mua hàng. Đặc biệt, thẻ quốc tế SeABank Visa còn được tích hợp tính năng Bảo mật 3D Secure nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho các giao dịch thanh toán trực tuyến (Ecommerce/ online payment) tại các website thương mại điện tử có áp dụng chương trình Verified by Visa (VbV).

Với những tính năng và tiện ích đa dạng, tiêu chuẩn bảo mật cao cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, dịch vụ Thẻ tín dụng của SeABank đã được IFM bình chọn là “Ngân hàng có dịch vụ Thẻ tín dụng sáng tạo nhất 2016” (Most Innovative Credit Card Services Vietnam) - giải thưởng ghi nhận những cố gắng và sáng tạo của SeABank nhằm đem tới nhiều lợi ích cho khách hàng.

Bên cạnh giải thưởng dành cho SeABank, bà Lê Thu Thủy - Phó chủ tịch thường trực HĐQT SeABank - cũng vinh dự được IFM vinh danh là “Nhà lãnh đạo ngân hàng năng động nhất 2016” (Most Active Banking Leader Of the Year) vì những nỗ lực và giá trị đóng góp vào quá trình phát triển của SeABank nói riêng và ngành ngân hàng nói chung trong thời gian gần đây. Được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là Top 10 Doanh nhân trẻ thế hệ tiếp nối, trong suốt những năm công tác tại SeABank, bà Lê Thu Thủy đã để lại dấu ấn lớn trong quá trình ngân hàng chuyển mình theo mô hình Ngân hàng bán lẻ và bán buôn đa năng hiện đại như hiện nay.

