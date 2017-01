Báo cáo tiêu điểm quý 4/2016 và triển vọng thị trường bất động sản TP.HCM năm 2017 của Công ty TNHH CBRE (VN) công bố sáng nay 4.1, cho thấy năm 2016 kết thúc với một quý cuối năm khá bận rộn đối với thị trường căn hộ bán.



Vào quý 4/2016, số lượng căn hộ bán được là 11.941 căn, tăng 52% so với quý trước và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cả năm 2016 ghi nhận tổng cộng 35.000 căn bán ra, giảm 4% so với năm trước.

Còn với năm 2017, CBRE dự báo thị trường sẽ tập trung hơn vào thị phần bình dân và trung cấp với gần 40% tổng số căn mới chào bán thuộc phân khúc bình dân. Trong tổng số 43.861 căn dự kiến sẽ được mở bán trong năm 2017 chỉ có 1.627 căn hạng sang đến từ 6 dự án ở trung tâm thành phố. Các chủ đầu tư đang rất tích cực trong việc điều chỉnh dự án của mình sao cho phù hợp với xu thế của thị trường. Cụ thể như VinGroup có kế hoạch mở bán 2 dự án phân khúc bình dân tại Q.9 và huyện Bình Chánh.

CBRE nhận định việc lãi suất tăng và sự chấm dứt gói hỗ trợ mua nhà trị giá 30.000 tỉ đồng sẽ có khả năng làm giảm lượng cầu và tốc độ bán ở phân khúc trung và cao cấp. Thị trường dự kiến sẽ duy trì tỷ lệ hấp thụ cao trong giai đoạn 2017 - 2019. Trong đó tỷ lệ hấp thụ phân khúc bình dân vốn dao động từ 40 - 50% dự kiến có thể đạt gần 60% trong năm 2017. Phân khúc hạng sang được dự báo sẽ duy trì mức độ hấp thụ cao ở mức trên 50%.

Do giá của các dự án hạng sang tại TP.HCM còn thấp so với các thành phố khác trong khu vực, cho nên vẫn còn hấp dẫn đối với tầng lớp thượng lưu trong nước cũng như khách nước ngoài, đặc biệt khi quyền sở hữu nhà tại Việt Nam đã được nới lỏng đáng kể từ năm 2015 cho người nước ngoài.

CBRE dự báo về giá năm 2017, phân khúc hạng sang dự kiến sẽ tăng mạnh khoảng 7% so với năm trước. Trong khi đó, phân khúc bình dân và trung cấp sẽ tương đối ổn định với giá chỉ tăng dưới 3% bởi người mua ở 2 phân khúc này khá nhạy cảm với việc điều chỉnh giá. Phân khúc cao cấp được dự báo sẽ có mức tăng giá xấp xỉ 4%.

M.Khanh