Tuy nhiên, sự quá tải về giao thông lẫn sự xuống cấp về môi trường sống nội đô đang khiến nhiều người nhìn nhận lại khi chọn lựa nơi an cư cho gia đình.

Sở hữu một căn biệt thự khu vực Cầu Giấy, anh Long (42 tuổi, kinh doanh) cho hay: “Nhiều lần tôi phải gọi taxi thay vì lái xe ra khỏi nhà vì khi mở cổng ra thì thấy rất nhiều xe máy để trái phép trước cửa”. Cùng ý kiến với anh Long, chị Trinh (36 tuổi, sống tại khu vực Thanh Xuân) cho biết gia đình chị luôn chịu đựng tiếng ồn và rác rưởi không nguồn gốc do nhà nằm trong khu vực trường đại học, gần với khu trọ dành cho sinh viên.

Dễ thấy, những lý do khách quan về môi trường sống xung quanh đã trở thành động lực mạnh mẽ để đối tượng khách hàng thượng lưu nảy sinh tâm lý lựa chọn nơi an cư độc lập và riêng biệt, nằm ngoài các khu vực đông đúc của thành phố.

Trong những năm vừa qua, Vingroup giới thiệu hàng loạt dự án biệt thự đẳng cấp và sang trọng, đáp ứng đầy đủ yếu tố vừa sinh thái lại nằm kế cận trung tâm. Xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và xu hướng “sống xanh” thời thượng, Vinhomes Riverside giai đoạn 1 đã thành công khi nhận được tình cảm và là niềm tự hào của 3.000 cư dân sinh sống.

Khẳng định xu hướng sống đẳng cấp - “sống xanh”, giai đoạn 2 của dự án mang tên Vinhomes Riverside - The Harmony tiếp tục kế thừa các giá trị sống đẳng cấp của giai đoạn 1. Trong khi các cư dân sống trong trung tâm thành phố chỉ được hưởng 1 m2 xanh/người thì tại Vinhomes Riverside - The Harmony, mỗi cư dân có tới 70 m2 xanh/người. Giữ mật độ xây dựng ở mức 21%, 70,5 ha không gian chung được dành cho quy hoạch cây xanh, công viên, mặt nước. Mỗi khi mở cửa nhà, thay vì cảnh chợ búa ồn ã, đường phố chen chúc, cư dân tương lai của Vinhomes Riverside 2 sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thơ mộng của hồ điều hòa 12,4 ha, hay chiều hoàng hôn thơ mộng trên 6 km kênh đào uốn quanh dự án.

Bên cạnh không gian chung tươi xanh, thoáng đãng, cư dân nơi đây còn được tận hưởng các tiện ích sống văn minh và chất lượng. Những con đường dành riêng cho chạy bộ, làn đường cho xe đạp, đường đi dạo ven hồ, và không gian quảng trường lớn, sẽ khiến cư dân có cơ hội được tiếp xúc và hòa mình cùng với thiên nhiên và không khí trong lành.

Nếu chủ nhân của các căn biệt thự phố phải đau đầu vì vấn đề an ninh, tìm mọi cách để xây tường cao kiên cố, rào trên rào dưới vì “sống trong cảnh giác” thì tại Vinhomes Riverside, gia chủ có thể yên tâm vì được đảm bảo an toàn 24/24 bởi hệ thống an ninh 4 lớp: Bảo vệ tại các trạm - chốt an ninh; Cơ động đi tuần tra 24/7; Camera hồng ngoại cả ngày lẫn đêm; Nút bấm an toàn tại nhà trang bị cho cư dân trong các tình huống khẩn cấp (theo yêu cầu của chủ nhà).

Được chia làm 4 tiểu khu theo các phong cách kiến trúc châu Âu: Hy Lạp, Pháp, Ý và Đông Dương là tiểu khu Nguyệt Quế, Phong Lan, Tulip, Hướng Dương, Vinhomes Riverside - The Harmony hứa hẹn đem lại một trải nghiệm riêng biệt cho những người tìm kiếm một cuộc sống chất lượng, yên bình và đẳng cấp.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía đông bắc thủ đô Hà Nội, cách hồ Hoàn Kiếm chưa đầy 9 phút chạy xe và kết nối linh hoạt với cụm công trình trọng điểm của thủ đô bằng hệ thống giao thông cầu đường hiện đại, giai đoạn 2 của dự án, Vinhomes Riverside - The Harmony được chính thức ra mắt 3 trong 4 tiểu khu theo phong cách tân cổ điển bao gồm tiểu khu Nguyệt Quế - kiến trúc Hy Lạp, tiểu khu Phong Lan - kiến trúc Pháp, tiểu khu Hướng Dương - kiến trúc Đông Dương và tiểu khu Tulip - kiến trúc Ý. Trong giai đoạn này, bên cạnh loại hình biệt thự đơn lập và song lập, khách hàng còn có thể lựa chọn mô hình nhà liền kề, nhà vườn, biệt thự tứ lập và nhà phố.

Nguồn: Vinhomes