Sức hút từ condotel cam kết lợi nhuận 11%/năm

Sinh lời - yếu tố hàng đầu khi mua condotel

Một trong những yếu tố khiến condotel hút khách trong thời gian gần đây là sự an toàn trong đầu tư cùng với đó là mức lợi nhuận thu về cao hơn hẳn so với việc gửi tiết kiệm ngân hàng. Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng hiện chỉ từ 6%/năm, còn thị trường vàng, ngoại tệ hay chứng khoán biến động liên tục, chứa đựng nhiều rủi ro. Trong khi đó, đầu tư condotel, người mua sẽ được hưởng mức lợi nhuận cam kết rõ ràng, khả năng sinh lời cao và ổn đỉnh. Đó là chưa kể nhà đầu tư có thể thu lời từ khả năng tăng giá bất động sản trong tương lai đối với những dự án có vị trí đẹp.

Virgo Nha Trang là dự án condotel đang gây sức nóng trên thị trường với mức cam kết lợi nhuận lên tới là 11%/năm và kéo dài trong vòng 8 năm. Theo đó, sau khi bàn giao nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng có thể ủy thác cho đơn vị quản lý cho thuê và mỗi năm nhận về tương đương 11% giá trị condotel. Hiện căn hộ có giá từ 1,2 tỉ đồng, với chính sách này nhà đầu tư sẽ nhận về hơn 130 triệu đồng mỗi năm, trong khi giá trị căn hộ vẫn gia tăng theo thị trường. Đặc biệt là khách hàng sẽ nhận được chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đối với chương trình cho thuê này, đảm bảo mức cam kết nói trên hoàn toàn thực hiện được.

Tuy nhiên, điều đáng nói là hiện nay khi khách hàng mua căn hộ khách sạn tại Virgo sẽ không phải đầu tư ngay 1,2 tỉ đồng mà chỉ cần có 30% giá trị (khoảng 360 triệu đồng), 70% còn lại ngân hàng cho vay, ân hạn nợ gốc 6 tháng và được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0%/năm từ khi ký hợp đồng đến lúc bàn giao vào năm 2019. Như vậy từ nay đến khi bàn giao, khách hàng không phải trả bất kỳ một khoản lãi nào.

Anh Minh (nhà đầu tư bất động sản tại Hà Nội) cho hay, một trong những lý do để quyết định xuống tiền đầu tư căn hộ condotel chính là chính sách cam kết lợi nhuận của chủ đầu tư. Tuy nhiên, không hẳn cứ dự án nào được cam kết lợi nhuận cao là anh sẽ mua mà còn dựa vào các yếu tố khác để đảm bảo khả năng sinh lời trong tương lai. Đối với Virgo Nha Trang, anh Minh cho rằng dự án sở hữu nhiều yếu tố để thu hút du khách và giá trị sinh lời để đảm bảo mức cam kết của chủ đầu tư hoàn toàn thực hiện được. Trước hết là vị trí đẹp, tương lai sẽ nằm ngay ngã 7 của nút giao thông trọng yếu, cùng với đó là hệ thống tiện ích đẳng cấp.

Ngoài ra, Virgo Nha Trang là dự án có chính sách mua lại condotel với giá tăng lên 8% giá trị căn hộ (chưa bao gồm phí bảo trì và chiết khấu) sau khi ký biên bản bàn giao. Bởi lẽ, khi đầu tư bất động sản, bên cạnh vấn đề sinh lời thì tính thanh khoản của căn hộ và giá bán sau này cũng là yếu tố mà khách hàng rất quan tâm. Trong trường hợp khách hàng cần bán để thu hồi vốn hoặc không có nhu cầu sử dụng thì với chính sách này vẫn có thể thu về được khoản lợi nhuận tốt từ khoản đầu tư ban đầu.

Song song với đó, khi đầu tư vào Virgo, gia chủ còn được hưởng lợi ích từ việc sử dụng 15 đêm nghỉ miễn phí với các dịch vụ, tiện ích đẳng cấp 5 sao. Trường hợp khách hàng không sử dụng thì sẽ được trả bằng tiền mặt.

Tiềm năng du lịch lớn cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ là nền tảng quan trọng để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng, trong đó có phân khúc condotel. Theo thống kê mới nhất của Sở Du lịch Khánh Hòa, 3 tháng đầu năm 2017, địa phương đã đón hơn 1,1 triệu lượt khách lưu trú, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 21,2% kế hoạch năm. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt hơn 500.000 lượt, tăng 84,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tổng doanh thu du lịch trong 3 tháng đạt hơn 3.399 tỉ đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú đạt hơn 1.560 tỉ đồng...