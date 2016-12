Tặng quà tết: Dầu ăn là lựa chọn hàng đầu

Dầu ăn đứng top 3 ngành hàng được quan tâm



Theo khảo sát năm 2016, trong hơn 120 ngành hàng tiêu dùng nhanh, dầu ăn là sản phẩm đứng trong top 3 ngành hàng được quan tâm mua sắm để sử dụng trong gia đình và làm quà tặng dịp tết. Tỷ lệ % các doanh nghiệp tặng quà Tết cho cán bộ công nhân viên lại chiếm đến 84% ở miền Nam và 76% ở miền Bắc. Đồng thời tại các công ty, ngân sách cũng đã được lên từ đầu năm để tạo sự an tâm và động viên tinh thần các bộ công nhân viên. Cho nên lượng dầu ăn tiêu thụ trong dịp tết năm nay được dự báo tiếp tục tăng mạnh so với những năm trước. Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn KIDO kiêm Tổng Giám đốc Vocarimex chia sẻ: Hiện KIDO và các công ty thành viên đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ các cơ quan xí nghiệp để làm quà biếu. Tổng sản lượng KIDO, Vocarimex và Tường An dự kiến phục vụ thị trường tết năm nay lên đến 78.000 tấn.

Đại diện một siêu thị lớn ở Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết: siêu thị cũng đã dự trữ một lượng hàng dầu ăn lớn trong kho để phục vụ thị trường tết năm nay. Các đơn hàng đặt quà tết từ doanh nghiệp mà siêu thị này nhận được luôn kèm điều kiện là sản phẩm phải có giá cả phù hợp, chất lượng cao, do đơn vị có uy tín sản xuất và phải có tên gọi ý nghĩa. Sau khi nghiên cứu kỹ, siêu thị nhận ra sản phẩm lý tưởng nhất là dầu ăn, vừa tiện dụng vừa mang ý nghĩa: dầu = giàu. Lựa chọn này cũng phù hợp với xu hướng ăn tết trong những năm gần đây, rằng bên cạnh việc coi trọng chuyện ăn uống trong ngày tết thì người ta còn quan tâm nhiều đến thời gian dành cho vui chơi, nên xu hướng các gia đình chuẩn bị nhiều sản phẩm thức ăn được sơ chế sẵn, chế biến nhanh. Và để chế biến những món ăn nhanh thường cần nhiều dầu ăn. Bên cạnh đó, ngành hàng dầu ăn giờ có nhiều sản phẩm được bổ sung thêm vi chất tốt cho sức khỏe người dùng; chế biến cả món trộn, món xào rất ngon. Nên trong giỏ quà của siêu thị này lên cho các doanh nghiệp luôn có 1, 2 hoặc nhiều hơn với các loại dầu ăn khác nhau; sau đó sẽ chọn thêm nước mắm, tương ớt, tương cà, giò, chả, bánh chưng… Thế là đầy đủ cho một cây quà tết đong đầy tình cảm và ý nghĩa. Đa số các loại giỏ quà này đều rất được ưu tiên.

Ở kênh phân phối chợ, chị Trần Hồng Anh, một trong những đầu mối lớn chuyên cung cấp quà tết tại khu vực chợ Bình Tây, Q.6 cũng nhận xét: “Sản phẩm tôi thấy được chọn làm quà tết nhiều nhất trong những ngày qua là dầu ăn. Bằng chứng là trong cây quà luôn có từ 1 đến 2 chai dầu ăn. Thậm chí, một số doanh nghiệp có kinh phí eo hẹp, không thể mua nhiều sản phẩm thì họ cũng chọn quà là những bộ quà dầu ăn được đóng gói tinh tế, trang trọng".

Đa dạng sản phẩm để lựa chọn

Theo khảo sát của chúng tôi, hiện trên thị trường có hàng chục loại dầu ăn cho người tiêu dùng lựa chọn. Trong đó, đơn vị đứng hàng đầu về số lượng bán ra là Tập đoàn KIDO (tiền thân là Kinh Đô - doanh nghiệp thống lĩnh thị trường bánh kẹo).

Ngoài thương hiệu dầu ăn được tin chọn là Đại Gia Đình (Gia Viên Nành, An Hảo, An Hảo Gold, Hảo Ý), KIDO cùng lúc sở hữu 2 DN lớn trong ngành dầu ăn là Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Miền Nam (Vocarimex) và Tường An. Trong khi đó,Tường An là đơn vị có hơn 40 năm đi đầu trong việc tiên phong nghiên cứu và đưa ra giải pháp dầu thực vật thay thế mỡ động vật, phát triển các sản phẩm tốt cho sức khỏe theo xu hướng thế giới, được sự tin cậy của các bà nội trợ.

Đặc biệt, tết này, KIDO mang đến sự khác biệt trên thị trường quà biếu tặng tết bằng những hộp quà ý nghĩa: Xuân An Khang (gồm một hoặc hai chai dầu nành dinh dưỡng Đại Gia Đình Gia Viên), Xuân Sum Vầy (gồm một chai dầu chiên bền nhiệt bổ sung thêm vi chất Đại Gia Đình An Hảo Gold 1 lít hoặc một chai dầu thực vật dinh dưỡng Đại Gia Đình Hảo Ý 3 ngon 1 lít), Xuân Như Ý (gồm chai dầu 1 lít là Tường An An Cooking Oil hoặc Tường An Dầu Nành) và Xuân Hạnh Phúc (gồm hai chai dầu ăn hảo hạng Voca Deli 1 lít của Vocarimex). Mỗi hộp quà tặng đều có bao bì cao cấp, có sắc đỏ làm chủ đạo, hoa mai hoa đào, hình ảnh gia đình đoàn viên quây quần bên mâm cơm… hợp với không khí tết đầm ấm, ý nghĩa.

Bài và ảnh: Ngọc Anh