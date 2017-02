Riêng các mặt hàng nông sản chính, nhập khẩu ước đạt 1,64 tỉ USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, thức ăn gia súc và nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc ước đạt 357 triệu USD, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm 2016; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 183 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2016; hạt điều ước đạt 57.000 tấn, giá trị 124 triệu USD, tăng 61,9% về khối lượng và tăng hơn gấp 2 lần về giá trị so với cùng kỳ năm trước; thủy sản ước đạt 119 triệu USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2016.