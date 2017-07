Mua nhà để bình an



Mái nhà êm ấm là sự đảm bảo lớn nhất cho một cuộc sống bình an, để gia chủ tập trung phát triển sự nghiệp và chăm lo hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, với nhiều cư dân đô thị, việc mua được một căn nhà không phải là điều dễ dàng, nhất là khi giá bất động sản tại các thành phố lớn như Hà Nội đang rất cao.

Những căn hộ thuộc phân khúc trung cấp khó tìm, nhưng khi đi vào vận hành không phải căn hộ nào cũng đáp ứng nhu cầu của cư dân. Các căn hộ chất lượng, đảm bảo cuộc sống là mong đợi rất lớn của những người trẻ, gia đình trẻ, người có thu nhập bình dân và những căn hộ đó luôn được “săn lùng”.

Điểm sáng căn hộ cao cấp, giá vừa tầm

Mới đây, phía nam thủ đô xuất hiện dự án The ZEN Residence, khu căn hộ thứ 3 tại khu đô thị Gamuda Gardens, Hoàng Mai, Hà Nội, thuộc dự án thành phố mới Gamuda City do Gamuda Land làm chủ đầu tư và CENLAND làm tổng đại lý phân phối. Dự án đã gây được sự quan tâm chú ý, đón nhận của nhiều khách hàng.

Dự án có mức giá chỉ từ 1,3 tỉ đồng/căn. Song, điều khiến The ZEN Residence được sự quan tâm, đón nhận của nhiều khách hàng không chỉ bởi mức giá hợp lý, mà ở chỗ dự án thuộc phân khúc trung cấp nhưng rất được chú trọng đầu tư về chất lượng và trang thiết bị cũng như cơ sở hạ tầng tiện ích, bao gồm bể bơi vô cực, khu vui chơi ngoài trời, phòng tập gym, yoga,… Ngay dưới các tòa tháp căn hộ tọa lạc khu trung tâm thương mại, mua sắm và giải trí cao cấp rộng đến 3.000 m2.

Ngoài ra, các căn hộ tại dự án The ZEN Residence được thiết kế đa dạng từ studio 1 phòng ngủ riêng tư cho đến penthouse sang trọng, với thiết kế không gian mở có các mặt thoáng cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào từng ô cửa. Hai khu vực logia, một nối với phòng bếp, một nối với phòng khách, có thể được sử dụng linh hoạt; gia chủ có thể sử dụng diện tích này để thỏa mãn thú vui cây cảnh, hay biến khu vực này thành không gian uống cà phê hay đọc sách.

Mỗi căn hộ tại The ZEN Residence sẽ được trang bị khóa cửa điện tử thông minh, có thể được mở bằng những cách thức khác nhau: bằng chìa khóa, bằng thẻ căn hộ hay bằng mật khẩu. Cư dân tương lai tại The ZEN Residence chỉ cần chạm nhẹ chiếc thẻ từ vào ổ khóa sẽ dễ dàng mở cửa căn hộ của mình.

Để tìm những giây phút bình yên, bạn chẳng cần phải đi đâu xa; an cư tại The ZEN Residence, từng nỗi ưu phiền của bạn và gia đình sẽ được cởi bỏ. “Tĩnh tại cho một cuộc sống an nhiên, thư thái trong từng phút giây” là những gì khách hàng sẽ được trải nghiệm khi lựa chọn The ZEN Residence là nơi an cư.

Dự án Gamuda City được phát triển bởi Gamuda Land, nhà đầu tư và kiến tạo đô thị danh tiếng, nơi những tổ ấm thực sự được hình thành, nơi mọi người đều cảm thấy khao khát được mang gia đình mình tới sinh sống, nơi con cháu lớn lên và ông bà an hưởng tuổi già.

“Gamuda Land hiểu rằng, để tạo dựng một dự án đẳng cấp, chúng tôi phải lưu tâm phát triển tất cả các khía cạnh quan trọng - tổ ấm, chốn làm việc, vui chơi, mua sắm, ăn uống - nhằm khuyến khích cộng đồng xích lại gần nhau hơn và tạo sự kết nối giữa thiên nhiên và con người”, ông Chow Chee Fan - Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam chia sẻ.

Với mục tiêu mang đến cho cộng đồng một cuộc sống tiện nghi và thuận lợi, trung tâm dự án Gamuda City (Gamuda City Central) được xây dựng xung quanh khu vực hồ rộng rãi và thoáng đãng. Tô điểm thêm cho cảnh đẹp bên hồ, Trung tâm Thương mại LePARC by Gamuda đã đi vào hoạt động với hàng loạt văn phòng, cửa hàng, khách sạn và trung tâm giải trí sôi động. Xứng đáng là “trái tim” của dự án Gamuda City, LePARC by Gamuda là điểm đến hấp dẫn của giao thương và văn hóa tại cửa ngõ thủ đô.

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 31.7.2017, khách hàng giao dịch thành công căn hộ The ZEN Residence sẽ được chiết khấu 6% giá trị căn hộ; chiết khấu 4% giá trị căn hộ cho những khách hàng sử dụng gói vay tài chính.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Chủ đầu tư Gamuda Land Hotline: 0902.178.088 Website: http://gamudagardens.com.vn Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA và hệ thống mentor, connector của nghemoigioi.vn Hotline: 094.3573.246 Website: http://gamudacity.sieuthiduan.vn/

