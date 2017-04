Dù vậy, Thủ tướng cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, bất cập mà khối DN nhà nước vấp phải, từ đó có những kinh nghiệm, bước đi tốt hơn trong thời gian tới. Bài học đầu tiên cần rút ra, theo Thủ tướng, là công tác cán bộ. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Công tác cán bộ quyết định tất cả. Công tác cán bộ đúng, chuẩn xác, cán bộ không hư hỏng thì DN thành công”, Thủ tướng nhấn mạnh.



Tiếp đến là công tác quản lý đầu tư và quản lý vốn. Những bài học kinh nghiệm được người đứng đầu Chính phủ chỉ ra như vay vốn lớn, đầu tư dàn trải, không quản lý tốt dẫn đến hậu quả xấu.

Cùng với đó, Thủ tướng cho rằng bài học về năng suất lao động nhìn chung là còn thấp so với thế giới cũng như các loại hình DN ở VN. “Ở đây chúng ta có thể nói bài học trong nội bộ chúng ta. Hai anh cùng kinh doanh giống nhau, thậm chí điều kiện tốt hơn nhưng anh có điều kiện tốt hơn đó bị lỗ chỏng gọng. Tai tiếng. Là do cái gì?”, Thủ tướng nói và cho rằng chính là do công tác cán bộ, do cái tâm, cái tầm của người quản lý. Nếu biết đặt lợi ích chung lên trên, không tham ô, tiêu cực, không có tỷ lệ ăn chia trong đầu tư xây dựng, gương mẫu thì mới thành công. Còn nếu người lãnh đạo DN nhà nước mà không rèn luyện, tu dưỡng, không đặt lợi ích chung lên trên thì thất bại là hiển nhiên.