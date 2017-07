Tiền Phong Nam: 10 năm vững bước tiên phong

Với số vốn đầu tư ban đầu 100 tỉ đồng để xây dựng trụ sở và nhà xưởng trên diện tích 5 hecta, Tiền Phong Nam đã xây dựng cơ ngơi khang trang gồm trụ sở - nhà máy tại Bình Dương và văn phòng giao dịch tại TP.HCM. Đội ngũ nhân viên kinh doanh có mặt hầu hết 33 tỉnh thành từ Huế đến Cà Mau phục vụ chu toàn công tác tư vấn, bán hàng. Trong quý 3 này, Tiền Phong Nam sẽ khởi công xây dựng thêm nhà xưởng trên diện tích 11 hecta liền kề nhà máy hiện hữu, gia tăng năng lực sản xuất. Năm 2017 kỷ niệm 10 năm thành lập cũng là sự kiện Tiền Phong Nam dự kiến cán cột mốc doanh thu 1.000 tỉ đồng, góp phần đáng kể vào tổng doanh thu của hệ thống giúp thương hiệu Nhựa Tiền Phong tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh ống và phụ tùng nhựa tại Việt Nam.

Hướng đến công nghệ xanh

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp trong khu vực kinh tế ASEAN hướng đến công nghệ xanh, sản phẩm xanh. Nắm bắt xu hướng này, hệ thống nhà máy Nhựa Tiền Phong đều được trang bị máy móc thiết bị hiện đại với dây chuyền sản xuất tự động nhập khẩu từ các hãng uy tín ở châu Âu như Battenfeld - Cincinnati (CH Áo). Nhờ đó, các sản phẩm ống nhựa và phụ tùng của công ty đã chinh phục người tiêu dùng Việt Nam, được phân phối sử dụng rộng khắp thị trường các tỉnh trong nước.

Ông Đặng Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam chia sẻ, mặt hàng ống và phụ tùng Nhựa Tiền Phong sản xuất đều đạt chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các nhu cầu xây dựng dân dụng, dự án cấp thoát nước, các công trình trọng điểm quốc gia cũng như dự án nước ngoài đầu tư, nên hoàn toàn có thể cạnh tranh với thương hiệu ngoại.

Nhận định về tình hình ngành nhựa trong nước, ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam cho biết: “Ngành nhựa là một trong những ngành công nghiệp có tăng trưởng cao nhất Việt Nam, với mức tăng trưởng hàng năm từ 15% - 17%/năm. Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành nhựa đã nhập khẩu 2,36 triệu tấn nguyên liệu nhựa các loại, tương đương 3,5 tỉ USD, tăng 14,2% về lượng và 24,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,2 tỉ USD, tăng 12,6% so với năm 2016”. Ngành nhựa có tốc độ tăng trưởng cao với nhiều ưu thế nổi bật và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống do có thể thay thế các loại nguyên liệu khác như gỗ, kim loại,… vì chi phí thấp, dễ vận chuyển lắp đặt cũng như không khai thác về mặt tài nguyên thiên nhiên, không ảnh hưởng môi trường quốc gia.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Ngày 5.7, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam và Công ty Sekisui Chemical của Nhật Bản đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác toàn diện. Sekisui Chemical sẽ trở thành một trong các cổ đông chiến lược của Tiền Phong Nam. Tập đoàn Sekisui là một công ty hàng đầu tại Nhật Bản trong ngành nước và môi trường, doanh thu năm ngoái của Sekisui đạt hơn 1,000 tỉ yên (tương đương 10 tỉ USD). Sự kiện hợp tác toàn diện lần này là một bước ngoặt lớn cho chiến lược phát triển trong tương lai của hai công ty. Theo đó, Tiền Phong Nam với hệ thống phân phối bán hàng rộng khắp sẽ thừa hưởng thế mạnh công nghệ từ Sekisui Chemical để sản xuất cung ứng những sản phẩm mới chất lượng cao và nhiều tiện ích cho người tiêu dùng Việt. Việc hợp tác giữa hai công ty đầu ngành không chỉ góp phần tăng cường sự phát triển ngành cấp thoát nước, mà còn gia tăng quan hệ hợp tác kinh tế, củng cố tình hữu nghị hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

