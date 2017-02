Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng đầu năm nay cả nước tiêu thụ gần 322 triệu lít bia, tăng hơn 9% so với cùng kỳ 2016. Trong đó, bia hơi và bia đóng chai được tiêu thụ tốt nhất đạt lần lượt 6,7 triệu lít và 154,4 triệu lít, tăng 20,6% và 23,3% so với cùng kỳ 2016. Ngược lại sản phẩm bia lon có mức tiêu thụ giảm nhẹ 2%, đạt gần 159 triệu lít, trong khi các sản phẩm khác như bia tươi tiêu thụ khiêm tốn hơn, chỉ đạt 1,6 triệu lít, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Công thương, cả năm 2016, các doanh nghiệp sản xuất bia trong nước sản xuất gần 3,78 tỉ lít. Như vậy, tính trung bình mỗi người Việt uống 42 lít bia, tăng khoảng 4 lít so với năm 2015. Tuy nhiên, Bộ Công thương cho biết mức sản xuất và tiêu thụ của các nhà máy bia trong nước cả năm 2016 lại tăng chậm ở mức 9,3% và chỉ bằng 85,6% kế hoạch năm.

Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thêm 5%, lên mức 55% từ tháng 1.2016 được cho là nguyên nhân khiến sản lượng sản xuất, tiêu thụ của các doanh nghiệp trong năm qua tăng không như kỳ vọng. Dù không đạt mục tiêu cả ngành nhưng nhiều doanh nghiệp bia đã thắng lớn. Cụ thể như Tổng công ty bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) công bố doanh thu cả năm vừa qua đạt 30.642 tỉ đồng và mức lợi nhuận sau thuế đạt 4.655 tỉ đồng, tăng 33% so với năm trước đó. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục của Sabeco kể từ khi ra đời đến nay. Với kết quả đạt được, công ty cũng vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra đến 27%.

Theo quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 được Bộ Công thương phê duyệt hồi tháng 9.2016, mục tiêu đặt ra của ngành là sản xuất được 4,1 tỉ lít bia trong vòng 4 năm tới và sẽ tăng lên 4,6 tỉ lít bia vào 2025, và sẽ đạt 5,6 tỉ lít vào năm 2035.

M.Phương