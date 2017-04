Các tổ chức tín dụng cần lưu ý tăng trưởng tín dụng đảm bảo phù hợp, hợp lý đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với huy động vốn và đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng. Tính đến ngày 31.3, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước đạt 1,52 triệu tỉ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2016 và tăng 19,15% so với cùng kỳ năm ngoái; dư nợ tiền đồng đạt 1,37 triệu tỉ đồng, tăng 2,68% so với cuối năm 2016 và chiếm hơn 90% tổng dư nợ; dư nợ ngoại tệ đạt 147.000 tỉ đồng, tăng hơn 6% so với cuối 2016. Trong khi đó huy động có tốc độ tăng chậm hơn, huy động tăng 1% so với cuối năm 2016 và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt gần 1,8 triệu tỉ đồng (huy động tiền đồng chiếm 87,47% tổng nguồn vốn).

T.Xuân