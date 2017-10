Tour du lịch trên bầu trời của giới nhà giàu

Chuyện di chuyển bằng “xế bay” riêng trước đây phục vụ cho những chuyến làm ra tiền của giới thượng lưu thì thời gian gần đây chuyến hướng sang “giúp” họ thư giãn lúc rảnh rỗi.



Chiếc Airbus ACJ319 vốn có thể chứa 126 khách được thiết kế lại, tạo không gian thoải mái cho 16 người trong hành trình 22 ngày vòng quanh thế giới. Và Việt Nam là một trong 9 điểm đến của chuyến đi bên cạnh Nhật Bản, Trung Quốc, Thailand, Bhutan, Ấn Độ, Hy Lạp, Montenegro và Ý.

Sở dĩ chương trình này đang là “điểm nóng” bởi Tập đoàn khách sạn Aman và Công ty du lịch hạng sang Remote Islands hợp tác cùng thực hiện, hứa hẹn những gì được cho là sang chảnh và độc đáo nhất và bởi mức giá cho chuyến đi đã lên lịch, từ ngày 15.4 - 6.5.2018 vẫn chưa được công bố.

Aman và Remote Islands đã tiếp bước một số đại gia du lịch khác trong việc khai thác túi tiền của tầng lớp thượng lưu. Crystal Cruises vào tháng 3 vừa qua đã giới thiệu tour du ngoạn không trung mang tên Around the world: Iconic sights, với những điểm dừng đầy hấp dẫn như Easter Island, Uluru, Lhasa, Jaipur, thác Victoria và Prague từ 21.10 - 18.11 năm nay. Tất nhiên, vi vu bằng máy bay riêng trong vòng 1 tháng trời thì mức giá cũng phải trên trời: 159.000 USD/người.

Trước động thái mạnh mẽ của Aman, Tập đoàn khách sạn Four Seasons Hotels Ltd. cũng có bước đi riêng. Tour máy bay riêng này được Four Seasons gọi là “hành trình ẩm thực trong mơ” bởi sự có mặt của siêu đầu bếp Rene Redzepi. Với số tiền 135.000 USD/người, du khách được trải nghiệm các món ăn độc đáo ngay giữa bầu trời và ngay tại xứ sở ẩm thực trên bản đồ, châu Á đến châu Âu. Vừa qua, tour trọn gói của tập đoàn vốn có đội máy bay riêng này - International Intrigue (dự định khởi hành vào tháng 9 nhưng sau đó dời lại ngày khởi hành) đã nhanh chóng treo bảng “sold out” và phải mở ra “waiting list” vì nhiều người không kịp chân… book chỗ. Với mức giá 135.000 USD/người, International Intrigue đưa khách đến ăn tối ở Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), đi lặn đêm ở Maldives, ngồi thiền trên đồi cao ở Serengeti (Tanzania), thăm Bảo tàng Hermitage ở St. Petersburg (Nga), trải nghiệm cuộc sống với người địa phương ở núi Atlas (châu Phi).

Đầu năm 2017, tour “the Tropics to the Arctic” (từ vùng Nhiệt đới đến Bắc cực) của Abercrombie & Kent bán “đắt như tôm tươi” bởi được đánh giá là có giá cả “phải chăng” 129.000 USD/người: Bay đến 11 điểm đến trong vòng 26 ngày trên chiếc Boeing 757 với thiết kế nội thất sang trọng và tiện nghi. Lisa Lesperance - Giám đốc sản phẩm tour máy bay riêng của hãng này cho biết nhiều người trở thành khách quen thuộc của dòng tour này.

Christa Craig, Phó tổng giám đốc Hãng lữ hành cấp cao Renshaw (Vancouver, Canada) cho biết: “Nếu sử dụng máy bay riêng là một trong nhiều cách để những người có tiền thể hiện đẳng cấp thì đó còn là mặt hàng vô giá thúc đẩy xu hướng du lịch này”. “Bởi nó thể hiện giá trị của thời gian trong suy nghĩ của họ. Với họ một chuyến bay kéo dài 5 hay 10 tiếng đồng hồ sẽ không là kiểu giết thời gian phung phí. Đó là ngôi nhà nhỏ trên bầu trời của họ”, bà Craig nói thêm.

Chi phí thuê máy bay riêng lúc nào cũng cao ngất ngưởng, chẳng hạn bay 2 chiều giữa Vancouver và Los Angeles trên một chiếc máy bay tầm trung mất khoảng 23.000 USD, giữa Vancouver và Hawaii trên máy bay lớn chừng 100.000 USD còn đi từ Vancouver đến London rồi quay về là 199.000 USD!

Minh Đan

(Theo Bloomberg, The Globe and Mail)