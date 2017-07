Theo đó, trong tháng 6 vừa qua TMV đã bán 6.815 xe, tăng trưởng 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, đây cũng là tháng đánh dấu kỷ lục mới về doanh số của Toyota Việt Nam từ trước đến nay. Một số sản phẩm có mức tăng mạnh như: Vios với 2.681 xe bán ra, tăng gấp gần 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và Fortuner đạt doanh số 1.722 xe, tăng 42% so với tháng 6.2016.



Tính chung 6 tháng đầu năm 2017, doanh số bán của TMV đạt 29.638 xe, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016 (không kể Lexus). Trong đó, doanh số bán mẫu xe Vios đạt 9.688 xe, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2016.

Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, tổng số thuế TMV đã nộp hơn 400 triệu USD.

Chí Nhân