Theo số liệu báo cáo của UBND TP.HCM, tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 là 243.584 tỉ đồng, đạt 70,02% dự toán, tăng 10,71% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 152.531 tỉ đồng, đạt 67,35% dự toán, tăng 11,31% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 11.053 tỉ đồng, đạt 89,13% dự toán, tăng 8,55% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 80.000 tỉ đồng, đạt 73,39% dự toán, tăng 9,87% so cùng kỳ.



Về tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) ước thực hiện 9 tháng đầu năm là 38.370 tỉ đồng, đạt 54,31% dự toán, tăng 22,49% so cùng kỳ.

Theo quy định, tổng thu ngân sách mà TP.HCM đạt được, tỷ lệ trích lại cho ngân sách thành phố chỉ 18%, phần còn lại nộp về ngân sách Trung ương để Trung ương điều phối, phục vụ chi đầu tư phát triển trên phạm vi cả nước.

Về đầu tư trong nước, UBND TP.HCM cho biết thành phố có 29.921 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 396.493 tỉ đồng, tập trung nhiều nhất tại quận 1, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân (so cùng kỳ tăng 13% về số lượng doanh nghiệp và tăng 84,5% về vốn đăng ký). Ngoài ra, có 44.087 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 218.273 tỉ đồng (so cùng kỳ tăng 11,2% về số lượt doanh nghiệp và tăng 49,6% về vốn bổ sung). Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 614.766 tỉ đồng, tăng 70,4% so với cùng kỳ

“Nhiều thủ tục còn nhiêu khê lắm”

Chủ trì cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu các quận, huyện, sở ngành tập trung nhiều giải pháp trọng tâm để giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề còn bất cập trên trên địa bàn, nhằm giữ vững sự ổn định, đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế, an sinh xã hội...

“Nhiều thủ tục còn nhiêu khê lắm”, Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến đánh giá và yêu cầu: “Mình phải chủ động cải cách hành chính, chứ thủ tục còn rườm rà thì nhà đầu tư sẽ ngán ngại, người dân cũng khổ nữa".

Nêu ra nhiệm vụ cải cách hành chính, ông Trần Vĩnh Tuyến cho rằng mặc dù thời gian qua có những chuyển biến, nhưng trên thực tế đây vẫn là một vấn đề còn nhiều bất cập, trong khi người dân luôn đặt ra yêu cầu thay đổi tích cực từ phía cơ quan chức năng thành phố.

“Thủ trưởng các đơn vị phải chủ động rà soát, đừng để anh em chuyên viên làm khó doanh nghiệp, người dân”, ông Trần Vĩnh Tuyến chỉ đạo.

“Phải tăng cường tiếp công dân. Sự việc bà con tiểu thương bức xúc tập trung phản ứng về việc đầu tư, sửa chữa chợ An Đông là một kinh nghiệm, phải cầu thị lắng nghe kiến nghị của bà con để có giải pháp xử lý thỏa đáng, kịp thời”, ông Trần Vĩnh Tuyến nói thêm.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, thời gian qua chính quyền thành phố đã chỉ đạo tập trung giải quyết các bức xúc về kinh tế - xã hội, triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, trường học, cơ quan trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố cũng đã dành nhiều thời gian đi cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, cải cách thủ tục hành chính…

Đình Phú - Trung Hiếu