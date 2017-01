Những hành khách nhận được sự đón tiếp đặc biệt này là các du khách trên chuyến bay VN30 của Vietnam Airlines đến từ Đức và chuyến bay TG550 của Thai Airways đến từ Anh.

Tại buổi lễ chào đón, các vị khách quốc tế đầu tiên đến TP.HCM đã được tặng hoa, phiếu mua sắm, sử dụng dịch vụ, cũng như trải nghiệm âm nhạc truyền thống, nghệ thuật nặn tò he và nghệ thuật viết chữ thư pháp… tại sân bay.

Đây là chương trình mở màn cho một loạt các sự kiện giao lưu, xúc tiến và quảng bá du lịch trong năm 2017 của ngành du lịch thành phố như Lễ hội Áo dài TP.HCM, Ngày hội Du lịch, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM - ITE HCMC, Liên hoan Lân Sư Rồng TP.HCM, Liên hoan ẩm thực Món ngon các nước, Lễ hội ánh sáng… được đầu tư hơn cả về quy mô lẫn chất lượng trong năm 2017.

Được biết, trong năm 2016, lượng khách quốc tế đến TP.HCM đạt 5,2 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2015. Khách nội địa đến TP.HCM đạt 21,8 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu ngành du lịch mang lại ước đạt 103 ngàn tỉ đồng, tăng 9% so với năm 2015.

Anh Thư