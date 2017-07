Trước thông tin Trung Quốc lại gom heo từ VN qua đường tiểu ngạch, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 14.7, Bộ Công thương cho biết đang cùng ngành nông nghiệp theo dõi để cảnh báo nông dân, tránh tình trạng phải giải cứu thêm lần nữa.



Trả lời câu hỏi về thông tin thương lái Trung Quốc lại ồ ạt gom heo để xuất qua đường tiểu ngạch, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết đây là tín hiệu tốt, song cần theo dõi chặt chẽ xem có bền vững không để từ đó có những cảnh báo cho nông dân. "Chúng tôi đang cùng Bộ NN-PTNT theo dõi xem thế nào, bởi vì chúng ta vẫn chưa được xuất khẩu thịt heo chính ngạch vào Trung Quốc. Do đó nếu không cẩn thận thì nông dân lại tăng đàn, sản xuất không bền vững, dễ dẫn đến tình trạng dư cung và phải giải cứu như trước", ông Hải nói và cho hay hai bộ sẽ có những cảnh báo kịp thời cho nông dân.

Tháng 7 trình phương án xử lý 12 dự án thua lỗ

Đối với việc xử lý 12 dự án ngàn tỉ thua lỗ của ngành công thương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Dương Duy Hưng cho hay trong tháng 7 này Bộ Công thương sẽ trình phương án chính thức để ban chỉ đạo báo cáo Thủ tướng.

“Tuy nhiên, dù xử lý theo cách nào đi nữa thì quan điểm thống nhất là trước mắt cần làm cho các dự án này tốt lên. Hiện một nửa trong số đó là 4 nhà máy phân bón và hai nhà máy thép đã chuyển biến tích cực. Dự án bột giấy Phương Nam thì đã lên phương án bán đấu giá tài sản và hàng tồn kho”, ông Hưng cho hay.

Liên quan đến câu chuyện Tập đoàn than - khoáng sản VN (TKV) kêu khó khi Tập đoàn điện lực VN (EVN) thông báo sẽ ngừng mua 2 triệu tấn than, theo ông Hải, mới đây Bộ Công thương đã có nhiều buổi làm việc với TKV, EVN để giải quyết vấn đề. "Chúng ta cũng nên ưu tiên hàng hóa sản xuất trong nước nhưng vẫn phải trên tinh thần đảm bảo nguyên tắc thị trường, hàng hóa phải có tính cạnh tranh. Cũng vì thế mà Chính phủ đã cho một số doanh nghiệp được nhập khẩu than để tăng tính cạnh tranh. Tuy nhiên câu chuyện của TKV không đơn thuần là sản xuất - tiêu thụ mà đi cùng đó là việc giải quyết việc làm cho 113.000 lao động của TKV. Cho nên hai vấn đề này phải được cố gắng xử lý một cách hài hòa", ông Hải nói.

Chia sẻ quan điểm xung quanh câu chuyện Uber và Grab bị taxi truyền thống "tố" cạnh tranh thiếu lành mạnh khi liên tục khuyến mãi, ông Hải cho biết đã giao Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với Bộ GTVT giám sát để đảm bảo cạnh tranh công bằng. "Tuy nhiên, việc khuyến mãi liên tục không có nghĩa là họ vi phạm", người phát ngôn Bộ Công thương nêu quan điểm.

Chưa có hình thức kỷ luật Thứ trưởng Thoa

Liên quan đến hình thức xử lý kỷ luật Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, ông Đỗ Thắng Hải cho biết chiều 13.7, Bộ đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra T.Ư để nghe thông báo chính thức kết luận của cơ quan này. "Theo đó, chị Thoa có một số vi phạm, khuyết điểm khi công tác tại Công ty Điện Quang từ năm 2004 - 2010. Hiện Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Công thương và chi bộ nơi chị Thoa sinh hoạt đang thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra và các quy định pháp luật. Khi có kết quả về hình thức kỷ luật Bộ sẽ thông tin cụ thể", vị Thứ trưởng thông tin.

Giá heo tăng trở lại Theo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, vài ngày qua giá heo hơi đột ngột tăng mạnh. Vào ngày 9.7, giá mua 24.000 - 25.000 đồng/kg, sang ngày 10.7 đã tăng lên 29.000 - 30.000 đồng/kg và ngày 14.7 là 32.000 - 33.000 đồng/kg. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai: Giá heo hơi tăng là do Trung Quốc đã bắt đầu thu mua heo hơi của VN theo đường tiểu ngạch trở lại. Bên cạnh đó lượng heo tồn của các doanh nghiệp chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) không còn, họ bắt đầu tăng giá mua bên ngoài nên đẩy giá thị trường lên theo. Mặt khác, giá heo xuống thấp và khó tiêu thụ trong thời gian dài vừa qua (hơn 6 tháng) đã khiến nhiều người chăn nuôi heo, nhất là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cạn kiệt vốn, không đủ sức cầm cự để tái đàn. Do đó, hiện nay lượng heo trong dân không còn nhiều, chủ yếu chỉ còn của các công ty chăn nuôi và các trang trại lớn. Vì vậy nguồn cung thịt heo ra thị trường bắt đầu giảm, đẩy giá heo hơi tăng trở lại. Lê Lâm

Chí Hiếu