So với thời điểm cuối năm 2016, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố vào thời điểm cuối tháng 3 có mức tăng khoảng 0,5%, trong khi tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ 0,02%. Cũng có một vài thời điểm tỷ giá tăng khá mạnh (tuần cuối tháng 2, đầu tháng 3) nhưng đợt tăng chỉ diễn ra trong vài ngày và nhanh chóng hạ nhiệt.



Có hai nguyên nhân chính khiến tỷ giá USD/VND tăng nhẹ trong quý vừa qua. Thứ nhất, về khách quan là USD trên thị trường thế giới có xu hướng giảm. Do VND “neo” chủ yếu vào đồng USD nên khi USD giảm cũng đồng nghĩa với việc VND mất giá so với phần lớn các đồng tiền còn lại trong rổ tính tỷ giá trung tâm. Điều này dẫn đến tỷ giá trung tâm có xu hướng tăng nhẹ trong quý 1. Thứ hai, về chủ quan, cán cân thương mại đã chuyển sang trạng thái nhập siêu trong ba tháng đầu năm 2017. Những thông tin liên quan đến nhập siêu đã gây sức ép nhất định, khiến tỷ giá có biến động tương đối lớn tại một số thời điểm trong quý 1. Do đó, BVSC cho rằng tỷ giá trong năm nay vẫn rất khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xu hướng khó dự báo của các đồng tiền chủ chốt như USD, EUR, JPY và đặc biệt là CNY sẽ là những yếu tố khách quan gây trở ngại không nhỏ cho các quyết định điều hành của NHNN. Hơn nữa, theo quy luật một số năm gần đây, tỷ giá thường chịu sức ép lớn từ cuối quý 2 trở đi. Do vậy, tỷ giá USD/VND được dự báo sẽ có biến động mạnh hơn trong các quý tới với mức mất giá của VND so với USD trong cả năm nay xoay quanh 3%.

Trước đó, NHNN đã phát đi thông tin về định hướng, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Theo đó, cơ quan này sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt trên cơ sở tham chiếu diễn biến trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, diễn biến tỷ giá trên thị trường quốc tế, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ. Thực tế, thời gian qua NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt, kết hợp điều tiết nghiệp vụ thị trường mở, duy trì thanh khoản và lãi suất VND liên ngân hàng ở mức hợp lý nhằm hỗ trợ ổn định tỷ giá và không gây sức ép đến lãi suất thị trường 1 (huy động vốn từ dân cư, tổ chức)… Nhờ đó, tỷ giá vẫn thấp xa so với mức trần và từ giữa tháng 3 bắt đầu giảm và ổn định.

M.Phương