Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái, đồng USD đã tăng trong vài tuần, nhưng bước qua năm nay đồng bạc xanh lại cho thấy đà giảm đều và hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 1.2015.

Ngày 3.1.2017, ngày giao dịch đầu tiên của năm mới, đồng USD đã giảm 11% giá trị. So với đồng peso của Mexico, USD giảm gần 17% trong năm nay, một sự đảo ngược tình thế sau khi nhiều ý kiến dự đoán rằng những lời đe dọa của Tổng thống Trump sẽ khiến đồng peso lao dốc. Đồng USD cũng giảm 12% so với euro và 7% so với bảng Anh.

Các nhà đầu tư hồi cuối năm ngoái từng lạc quan về chính sách cắt giảm thuế, thông qua một dự luật cơ sở hạ tầng và giải quyết các quy định về tài chính của Tổng thống Trump giờ đây đang mất dần sự tự tin.

tin liên quan 'Núi nợ' của Mỹ sẽ tiếp tục tăng? Nợ quốc gia của Mỹ sẽ còn tiếp tục gia tăng trừ khi Nhà Trắng thực hiện cải cách cơ cấu chi tiêu, ông Paolo von Schirach, cựu cố vấn Liên minh châu Âu (EU) kiêm Chủ tịch Viện Chính sách Toàn cầu cảnh báo. "Có rất nhiều điều đã được mong chờ vào đầu năm nay, nhưng cho đến nay chưa có điều nào trong số đó được thực hiện. Không có chi phí cơ sở hạ tầng, không cắt giảm thuế… Kịch bản dường như đã bị lật ngược lại", Kathy Jones, chiến lược gia về thu nhập cố định tại tập đoàn tư vấn Charles Schwab, nói.

Có rất nhiều yếu tố khác góp phần vào sự sụt giảm của đồng USD trong năm nay, nhưng phần lớn đều liên quan đến sự thất vọng của Phố Wall trước tiến độ chậm trễ về chương trình nghị sự của Tổng thống Trump. Ngoài ra, nền kinh tế châu Âu đang trên đà tăng sau nhiều năm tù đọng, các vấn đề chính trị châu Âu như cuộc bầu cử ở Pháp và hậu Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) cũng thúc đẩy đồng euro và bảng Anh vượt lên so với đồng bạc xanh.

Song, dù tình trạng của đồng USD hiện khá ảm đạm, nhưng ở một khía cạnh khác một số nhà đầu tư vẫn lạc quan về sự tăng giá trở lại của nó trước kế hoạch cải cách thuế và việc xây dựng cầu đường mới của Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mukuchin hôm 12.9 cho biết, cải cách thuế vẫn có thể diễn ra trong năm nay.

Đồng USD yếu không nhất thiết là một dấu hiệu xấu. Trên thực tế, nhiều nhà kinh tế lập luận rằng USD đã được định giá quá cao trong những năm gần đây. Đồng USD tăng giá sẽ khiến người nước ngoài mua sản phẩm của các công ty Mỹ như Apple và Starbucks phải chịu giá đắt hơn. Cả hai công ty này đều có mức tăng trưởng doanh thu quốc tế giảm khi giá trị đồng USD tăng lên.

Giá trị của đồng USD tăng mạnh vào năm 2014 và 2015 trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kỳ vọng sẽ tăng lãi suất, trong khi đó Ngân hàng Trung ương châu Âu và các ngân hàng khác cắt giảm lãi suất. Thời điểm đó, đồng USD tăng giá mạnh đến mức đã khiến xuất khẩu của Mỹ giảm sút và sản xuất của nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào tình trạng suy thoái kéo dài. Hiện nay khi đồng USD giảm, hàng xuất khẩu của Mỹ tăng trở lại vì giá cả phải chăng hơn.

tin liên quan Kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh nhất trong 2 năm Kinh tế Mỹ lần đầu tiên đạt mục tiêu tăng trưởng 3% của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong quý 2/2017.

Phương Anh