Bộ Công thương cần sớm thực hiện bán vốn nhà nước ở Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) để đơn vị này trở thành một công ty cổ phần đại chúng thực thụ. Đây là kiến nghị của Ban kiểm soát Sabeco nêu ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào sáng 18.4.

Ban kiểm soát cũng kiến nghị việc bán vốn nhà nước nên thực hiện thông qua đấu giá công khai trên thị trường chứng khoán. Hiện nay Bộ Công thương vẫn đang sở hữu hơn 89% vốn điều lệ của Sabeco.

Đồng thời Ban kiểm soát cũng đề xuất Sabeco tiếp tục chỉ đạo các công ty con giải quyết dứt điểm tình trạng sở hữu chéo (công ty con đầu tư vào công ty mẹ), giúp lành mạnh hóa dòng vốn đầu tư trong hệ thống. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ quản lý vốn tham gia HĐQT của một số công ty con, công ty liên kết chưa thực hiện đầy đủ theo Quy chế quản lý người đại diện…

Theo ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Sabeco, hiện công ty đã hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng phương án thoái vốn theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Công thương. Tuy nhiên, một vấn đề rất được cổ đông quan tâm thời gian qua tại Sabeco là các nhân sự chủ chốt đã không được bàn thảo tại đại hội lần này.



Ban điều hành nhận định năm nay áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các hãng bia, đặc biệt sự xâm nhập thị trường của các thương hiệu bia hàng đầu thế giới với lợi thế về mặt thương hiệu và tiềm lực tài chính. Bên cạnh đó áp lực gia tăng cho Sabeco khi thuế tiêu thụ đặc biệt tăng thêm 5% từ đầu năm; tỷ giá biến động làm gia tăng chi phí nhập khẩu các loại nguyên vật liệu…

Do đó Ban điều hành đề ra chỉ tiêu cho năm nay chỉ ở mức tăng nhẹ so với năm vừa qua. Cụ thể kế hoạch sản lượng tiêu thụ bia các loại đạt 1,7 tỉ lít, tăng 3,4% so năm 2016. Tổng doanh thu đạt 34.471 tỉ đồng, tăng 9%; Lợi nhuận sau thuế đạt 4.703 tỉ đồng, chỉ tăng 1% so với năm 2016 và tỷ lệ chia cổ tức 35% (cao hơn mức 30% của năm 2016).

tin liên quan 'Tướng' của Bia Sài Gòn nghỉ hưu từ ngày 1.7 Ông Lê Hồng Xanh, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ chính thức nghỉ hưu từ ngày 1.7.

Mai Phương